Первый концерт фестиваля «Осень в Швейцарии» пройдет 20 июля

Первый концерт джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» (6+) в Нижнем Новгороде пройдет 20 июля, сообщают организаторы в соцсетях.
Музыкально-танцевальный вечер-концерт «Танцуй, джаз!» состоится на центральной площади парка «Швейцария». Под звуки биг-бенда Нижегородского музыкального училища им. Балакирева под управлением Михаил Петропавловский гости смогут отдохнуть и потанцевать.
«Танцуй джаз!» первый концертный вечер в пуле мероприятий джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Золотая коллекция». Этот масштабный проект парка «Швейцария» и в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", — анонсировали организаторы.