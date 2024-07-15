Первый концерт фестиваля «Осень в Швейцарии» пройдет 20 июля

«Танцуй джаз!» первый концертный вечер в пуле мероприятий джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Золотая коллекция». Этот масштабный проект парка «Швейцария» и в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив", — анонсировали организаторы.