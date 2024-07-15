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Под Челябинском временно запретили собирать ягоды и грибы

В Сосновском районе ввели временный запрет на сбор ягод и грибов из-за обработки полей агрохимикатами и пестицидами. Об этом в понедельник, 15 июля, предупредили в администрации муниципалитета.

Источник: Pchela.News

Сельхозработы с использованием веществ третьего и второго класса опасности пройдут с 17 по 31 июля около деревень Чишма, Смольное, Султаева, Этимганова, Большое Таскино и посёлка Саккулово. Опрыскивать поля будут наземным способом по вечерам после захода солнца..

— На этой территории запрещается пребывание людей, выпас животных, сбор ягод и грибов, плодов и лекарственных трав, — сообщили в районной администрации. — Владельцам пасек необходимо ограничить лёт пчёл во время обработки или удаление семей пчёл из зоны обработки.

Ограничения снимут через 144 часа после завершения работ — 6 августа..

Недавно в лесах национального парка «Таганай» пошли боровики. Однако их пока не очень много, как и маслят. Станет ли этот год богатым на грибы, рассказали сотрудники нацпарка.

флора и фауна