О группе «Звери» снимут полнометражный фильм

Режиссер Александр Войтинский, он же основатель группы «Звери», снимет полнометражную ленту о музыкантах «Все, что тебя касается». Сюжет, дата премьеры и другие подробности не раскрываются.
По данным Telegram-канала «Новости кинопроизводства», Войтинский также выступит сценаристом проекта, а продюсером будет Максим Рогальский, генеральный директор компании «Наше кино».
Войтинский создал «Зверей» в 2000 году вместе с Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь.
В индустрии происходит бум лент о российских музыкальных коллективах. В июне вышло музыкальное роуд-муви «Тур с Иванушками» о трио «Иванушки International». Каким получился саундтрек-альбом к картине, мы рассказали здесь.
Кроме того, сейчас киношники работают над художественным фильмом об истории группы «Руки Вверх!». Он выйдет 10 октября. Роль солиста Сергея Жукова в детстве исполнит его сын.
Помимо этого, готовится и сериал об отечественном герлз-бэнде «Комбинация». Первый тизер смотрите по ссылке.