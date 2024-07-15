Температурный рекорд в третий раз за июль обновился в Ростове-на-Дону

15 июля 2024 года оказался самым жарким в донской столице за всю историю наблюдений. В течение дня столбики термометров поднимались до +37−39 градусов. Ранее самый высокий температурный показатель отмечался 65 лет назад, в 1959 году. Тогда было +35,8 градуса.