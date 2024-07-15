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Температурный рекорд в третий раз за июль обновился в Ростове-на-Дону

Новый температурный рекорд зафиксировали в Ростове-на-Дону 15 июля.

Сейчас в Ричмонде: +33° 3 м/с 46% 758 мм рт. ст. +32°
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в третий раз за июль оказался побит температурный рекорд по жаре. Об этом можно судить по данным портала rostovmeteo.ru.

15 июля 2024 года оказался самым жарким в донской столице за всю историю наблюдений. В течение дня столбики термометров поднимались до +37−39 градусов. Ранее самый высокий температурный показатель отмечался 65 лет назад, в 1959 году. Тогда было +35,8 градуса.

К слову, самым холодным 15 июля был в 1911 году, в этот день фиксировалось +10,8 градусов.

Напомним, рекорды по жаре июле 2024 года также фиксировались 5 и 9 числа. Добавим, сравнение температурных рекордов ведется с 1887 года.