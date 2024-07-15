DEAD BLONDE выпустила клип «Розовая иномарка»

«Идея клипа пришла в голову спонтанно, — рассказала Арина Буланова, она же DEAD BLONDE. — Мы вместе с командой продакшена обоюдно решили, что это должна быть история про автосервис. Будто бы классный красавчик, как из американских фильмов, привозит свою машину в ремонт, а затем она оказывается угнанной нашей главной героиней».