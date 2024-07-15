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DEAD BLONDE выпустила клип «Розовая иномарка»

Певица DEAD BLONDE опубликовала клип на свежий трек «Розовая иномарка» (2024). Ролик, снятый режиссером Кириллом Бабичем, пропитан барбикором и атмосферой 90-х.

Источник: Звук

Певица DEAD BLONDE опубликовала клип на свежий трек «Розовая иномарка» (2024). Ролик, снятый режиссером Кириллом Бабичем, пропитан барбикором и атмосферой 90-х.

«Идея клипа пришла в голову спонтанно, — рассказала Арина Буланова, она же DEAD BLONDE. — Мы вместе с командой продакшена обоюдно решили, что это должна быть история про автосервис. Будто бы классный красавчик, как из американских фильмов, привозит свою машину в ремонт, а затем она оказывается угнанной нашей главной героиней».

В апреле DEAD BLONDE выпустила альбом «Перестройка» (2024). Записанный в духе советской танцевальной музыки и пионерских песен, релиз фокусируется на истории девушки, которая переживает трансформацию на рубеже эпох.