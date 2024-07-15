На ВДНХ работает выставка-фестиваль учеников проектной школы для подростков «Каскад»

«Моя работа о том, что жить нужно моментом и ценить каждую секунду, быть дружелюбным и открытым к возможностям, которые дарит жизнь. Мы так часто рефлексируем о прошлом и размышляем о будущем, что пропускаем настоящее и забываем жить. Работа называется “g=2,8·10−10·ρ·r” — это формула ускорения свободного падения. Это название говорит о том, что с возрастом время начинает лететь быстрее, а мы по-прежнему уверены в его бесконечности. Мы думаем, что все успеем и жизнь можно отложить на потом. Но чем дальше откладывать, тем больше ценных моментов жизни будет упущено, тем меньше времени с любимыми мы проведем и тем сложнее нам будет жить настоящим.