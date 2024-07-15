Главврача Свердловского онкоцентра Бориса Мейлаха отстранили от работы

Господин Мейлах стал главврачом онкоцентра в 2022 году. Ранее он возглавлял ряд медицинских учреждений Свердловской области. В октябре 2021 года он был назначен врио главврача городской больницы Первоуральска. Прежний руководитель Виктор Долгушин позже заявлял о «захвате медучреждения».