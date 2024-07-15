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Главврача Свердловского онкоцентра Бориса Мейлаха отстранили от работы

Главный врач Свердловского онкологического диспансера Борис Мейлах покидает свой пост. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщил портал E1.ru.

Источник: сайт Свердловского онкологического диспансера

Господин Мейлах стал главврачом онкоцентра в 2022 году. Ранее он возглавлял ряд медицинских учреждений Свердловской области. В октябре 2021 года он был назначен врио главврача городской больницы Первоуральска. Прежний руководитель Виктор Долгушин позже заявлял о «захвате медучреждения».

Борис Мейлах с 2004 по 2008 год возглавлял отделение эндоскопической хирургии в 40-й больнице Екатеринбурга, затем до 2012 года руководил всей хирургической службой больницы в должности заместителя главврача по хирургии.

медицина