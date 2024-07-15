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Работы будут вестись круглосуточно: в Челябинске начинается ремонт проспекта Ленина

В Челябинске ремонт проспекта Ленина завершится до 20 августа.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт проспекта Ленина в Челябинске начнется 16 июля. Подрядчик «УралДорСтрой» обновит участок дороги от Лесопарковой до Цвиллинга. Об этом сообщили в городской администрации.

— В связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, — уточнили в мэрии.

Ремонт проходит в рамках проекта «Дорожный рывок». В ходе работ подрядчик восстановит асфальтовое покрытие, отремонтируют тротуары и нанесет горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонт планируется к 20 августа.

строительство