Работы будут вестись круглосуточно: в Челябинске начинается ремонт проспекта Ленина

Ремонт проспекта Ленина в Челябинске начнется 16 июля. Подрядчик «УралДорСтрой» обновит участок дороги от Лесопарковой до Цвиллинга. Об этом сообщили в городской администрации.
— В связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, — уточнили в мэрии.
Ремонт проходит в рамках проекта «Дорожный рывок». В ходе работ подрядчик восстановит асфальтовое покрытие, отремонтируют тротуары и нанесет горизонтальную дорожную разметку. Завершить ремонт планируется к 20 августа.