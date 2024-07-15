На севере Волгограда 16 июля приостановят холодное водоснабжение

Как сообщили представители ресурсоснабжающей компании, на 16 июля намечено технологическое подключение сети водопровода на пересечении улиц Руднева и Титова. Эта мера повысит надежность водоснабжения жителей Вишневой балки.
Специфика работ предполагает полное отключение подачи воды, так как проводить врезку в заполненную систему невозможно.
Поэтому с 9 утра до 23 часов будет ограничена подача воды на улицах Руднева, Верхоянской и Аэрофлотской. Также на пониженном давлении будут обеспечиваться дома во всей Вишневой балке.