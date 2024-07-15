Перед Крымским мостом установили пункты выдачи питьевой воды

Как уточняют власти, по состоянию на 15:00 (совпадает с мск), в очереди со стороны Тамани находится 750 автомобилей. Время ожидания проезда составляет около двух часов.
«Перед въездом на мост работают четыре пункта выдачи питьевой воды. Также для удобства установлены более 20 биотуалетов. На местах работают волонтеры — сотрудники администрации Таманского сельского поселения и представители аварийно-спасательного отряда Темрюкского района», — говорится в сообщении.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.