Charli XCX заявила, что не хочет посвящать всю жизнь музыке

«Я хотела бы поиграть своими творческими мускулами в других областях. Не думаю, что буду заниматься музыкой вечно, — цитирует артистку NME. — Может, и буду в определенной степени, но я просто чувствую, что есть и другие творческие области, которые я правда хочу изучить».