Последние новости к вечеру 15 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 июля 2024 года.
Суд отпустил генерала Попова под домашний арест
Суд отпустил из СИЗО экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений в Запорожской области. Попов свою вину не признает.
Германия тайно передала Украине оружие и военную технику
Германия тайно передала Украине танки, ПВО IRIS-T и системы Himars, расширяя военную помощь на фоне напряженных отношений с Россией, сообщают «Ведомости».
Премьер Эстонии Каллас подала в отставку
Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, так как на саммите ЕС 28 июня Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.
ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки
Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении Альфа-банка и певицы Инстасамки из-за их совместного рекламного клипа. Как сообщает ТАСС, основанием для дела послужило постановление, опубликованное в базе решений и правовых актов ФАС.
60% блюд из доставки оказались непригодными к употреблению
В 62,5% заказанной еды в популярных московских сервисах доставки обнаружены опасные микробы и кишечная палочка, что делает их непригодными к употреблению. Исследование «Известий» охватило игроки рынка: «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка» и другие.