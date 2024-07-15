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Последние новости к вечеру 15 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 15 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 15 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 15 июля 2024 года.

Суд отпустил генерала Попова под домашний арест

Суд отпустил из СИЗО экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве при строительстве оборонительных укреплений в Запорожской области. Попов свою вину не признает.

Германия тайно передала Украине оружие и военную технику

Германия тайно передала Украине танки, ПВО IRIS-T и системы Himars, расширяя военную помощь на фоне напряженных отношений с Россией, сообщают «Ведомости».

Премьер Эстонии Каллас подала в отставку

Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство подали в отставку, так как на саммите ЕС 28 июня Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

ФАС завела дело против Альфа-банка и Инстасамки

Федеральная антимонопольная служба начала расследование в отношении Альфа-банка и певицы Инстасамки из-за их совместного рекламного клипа. Как сообщает ТАСС, основанием для дела послужило постановление, опубликованное в базе решений и правовых актов ФАС.

60% блюд из доставки оказались непригодными к употреблению

В 62,5% заказанной еды в популярных московских сервисах доставки обнаружены опасные микробы и кишечная палочка, что делает их непригодными к употреблению. Исследование «Известий» охватило игроки рынка: «Вкусвилл», «Перекресток», «Яндекс. Лавка» и другие.