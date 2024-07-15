Общественные слушания по утильсбору в Алматы: аргументы за и против

Состоялись общественные слушания, посвященные рассмотрению петиции по вопросам утильсбора. В них приняли участие представители МПС РК, заинтересованных министерств и ведомств, отраслевых объединений, автопроизводителей, депутаты Парламента, инициативная группа активистов и общественники.
Открывая мероприятие, модератор ― депутат Олжас Куспеков ― напомнил, что рабочая группа по рассмотрению петиции по вопросам утильсбора провела два заседания, в том числе одно выездное в городе Костанай, где присутствовали инициаторы петиции. При этом первое, так и не состоявшееся заседание, было фактически сорвано. Кроме того, Рабочая группа посетила заводы «Hyundai Trans Almaty», АО «АгромашХолдинг KZ», «Allur». Состоялись туры на заводы «Daewoo Bus Kazakhstan» и «СемАЗ» в Семее и завод «Камаз-Инжиниринг» в Кокшетау, от участия в которых инициативная группа отказалась.
Адилбек Бектибаев, директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства РК, отметил, что движение «Нет утильсбору» было создано в декабре 2019 года, хотя утилизационный сбор на автомобили был введен тремя годами ранее. В 2019-м утильсбор был введен на сельхозтехнику.
«Среди основных претензий противников утильсбора звучало и обвинение в том, что автопроизводители якобы не уплачивают КПН. Однако за последние пять лет предприятия автопрома внесли в бюджет 116 млрд тг налогов, включая КПН. Казахстанским автопроизводителям предъявляются четкие требования по локализации, соответствующие международным стандартам, а исполнение обязательств в рамках соглашений о промышленной сборке и соблюдение автопроизводителями налогового и таможенного законодательства на постоянной основе контролируется МПС РК, Комитетом госдоходов МФ РК и другими уполномоченными органами».
Он также опроверг утверждение активистов о том, что «утильсбор идет в карман олигархам». По словам представителя МПС, АО «Жасыл даму» публикует всю отчетность о деятельности, включая аудированную финансовую отчетность. Таким образом, работа АО прозрачна и открыта.
Адилбек Бектибаев привел контраргументы и против высказываний инициативной группы по поводу автопрома Казахстана, в которых утверждалось, что он экономически не выгоден и не получает должного развития.
«Только в 2023 году в Казахстане произвели почти 150 тысяч автомобилей, в сравнении с 2022-м это увеличение на 30%. Что касается развития автопрома, то в 2025 году завершается строительство отдельного завода Kia, Volkswagen Group с брендом Skoda организуют производство в начале 2024 года, в I кв. 2025 года будет запущен мультибрендовый завод по производству китайских автомобилей Chery, Haval, Changan. До конца 2025 года планируется реализация 10 проектов по производству компонентов, по итогам чего будет снижаться себестоимость выпускаемой продукции. Общая сумма инвестиций по новым проектам составляет более 760 млрд тг, в том числе 403 млрд тг ― на автокомпоненты».
Также А. Бектибаев озвучил предложения МПС РК по предотвращению нелегального ввоза автомобилей из третьих стран.
Эти меры направлены на повышение прозрачности деятельности Оператора РОП, запуск новой программы утилизации старой техники, внесение изменений в ТР ТС 018/2011, мониторинг ввоза автомобилей, а также на установление более строгих критериев оценки соответствия транспортных средств, ввозимых из третьих стран.
Прозрачность деятельности Оператора РОП: Ежегодные отчеты о деятельности Оператора РОП будут опубликованы на платформе Smart Data Ukimet. Программа утилизации транспортных средств: Запуск новой программы утилизации старых автомобилей и сельскохозяйственной техники с предоставлением денежной компенсации. Изменения в ТР ТС 018/2011: Внесение изменений для запрета ввоза автомобилей старше 7 лет на территорию ЕАЭС. Мониторинг ввоза автомобилей: Установление запрета на ввоз автомобилей для личного пользования физическим лицом в количестве более 1 единицы в течение года. Изменения в приказ Министра финансов РК: Недопустимость оценки соответствия транспортных средств, ввозимых из третьих стран, в других государствах-членах ЕАЭС. Изменения в приказ Министра торговли и интеграции РК: Ужесточение контроля за деятельностью аккредитованных испытательных лабораторий при выдаче сертификатов СБКТС. Ограничительные меры для транспортных средств без документа об оценке соответствия: Применение мер оперативного реагирования, таких как запрет на регистрацию или аннулирование регистрации и изъятие транспортного средства.
Эти меры направлены на создание честной конкурентной среды и предотвращение нелегального ввоза автомобилей, что способствует защите экономики и экологии Казахстана.
Вице-министр экологи Жомарт Алиев, уточнил, что средства от утильсбора, в первую очередь, направляются на решение проблем экологии. Так, в Казахстане ежегодно образуется 5,5 тысячи стихийных свалок, что не может не сказываться на здоровье граждан, проживающих рядом с ними.
Вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов в своем выступлении еще раз подчеркнул, что утильсбор на сельхозтехнику не оказывает влияния на повышение цен на с/х продукцию. В то же время, поддержка отечественных производителей помогает казахстанским фермерам обновить парк сельхозтехники.
«Ранее в среднем в год приобреталось 4200 тракторов, из них 30−60% ― это колесные трактора производства Беларуси. Утильсбор стал барьером для завоза в Казахстан белорусских тракторов. В итоге их производство переведено на три завода в РК. По сути тот объем, что приобретался, стал производиться здесь. И объемы не только не упали, но даже увеличились. Этому способствовала мера господдержки в виде инвестиционного субсидирования. В целом анализ показывает, что отрицательных последствий для сельхозпроизводства с введением утильсбора не выявлено».
После презентаций министерств состоялась небольшая дискуссия между противником утильсбора Владимиром Дворецким и представителями общественности и отраслевых союзов. К сожалению, Владимир Дворецкий не владел информацией в полном объеме и не смог ответить на заданные ему вопросы.
А. Бектибаев, по итогам обсуждений озвучил предварительный проект решения по петиции.
«Учитывая, что доводы, указанные в петиции, не соответствуют действительности, а также в ходе публичного обсуждения проекта решения не были представлены дополнительные обоснования, предлагается отказать в удовлетворении петиции. Окончательное решение будет принято в порядке и в срок, установленный статьей 90−6 Административного процедурно-процессуального кодекса РК».
В завершение мероприятия Олжас Куспеков подвел итоги слушаний и поблагодарил всех присутствующих за активное участие.