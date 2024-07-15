Общественные слушания по утильсбору в Алматы: аргументы за и против

«Ранее в среднем в год приобреталось 4200 тракторов, из них 30−60% ― это колесные трактора производства Беларуси. Утильсбор стал барьером для завоза в Казахстан белорусских тракторов. В итоге их производство переведено на три завода в РК. По сути тот объем, что приобретался, стал производиться здесь. И объемы не только не упали, но даже увеличились. Этому способствовала мера господдержки в виде инвестиционного субсидирования. В целом анализ показывает, что отрицательных последствий для сельхозпроизводства с введением утильсбора не выявлено».