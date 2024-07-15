Какой будет погода в Казахстане 16 июля

В Атырауской, на севере, востоке, юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность, на востоке Павлодарской, в центре Абайской области, на западе Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.