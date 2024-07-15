Какой будет погода в Казахстане 16 июля

АЛМАТЫ, 15 июл — Sputnik. Малоподвижный южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре, в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром..
Днем в Атырауской области сохранится сильная жара, на юге Мангистауской области ожидается сильная жара.
В Атырауской, на севере, востоке, юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской области, на юго-западе Актюбинской, на юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность, на востоке Павлодарской, в центре Абайской области, на западе Улытауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангистауской, на юго-востоке Атырауской, на юге Костанайской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, порывистый ветер. Температура ночью 18−20, днем 31−33 градуса тепла.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер. Температура ночью 18−20, днем 28−30 градусов выше нуля.
В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура ночью днем 18−20, днем 27−29 градусов тепла.