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В России завершился весенний призыв

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Весенний призыв 2024 года завершился, в войска направили 150 тысяч человек, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля.

«Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора», — подчеркнули в Минобороны.

Призывников обеспечили повседневной формой. Те, кто отправился в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета. Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты.

Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.

Подчеркивается, что призывников не направляли в новые регионы и в зону проведения спецоперации.