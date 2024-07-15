В России завершился весенний призыв

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Призывные комиссии начали работу 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских регионов в войска начались 15 апреля.
«Как и в предыдущие призывные кампании, молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований, имели право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора», — подчеркнули в Минобороны.
Призывников обеспечили повседневной формой. Те, кто отправился в Военно-морской флот, получили форму черного цвета, в Воздушно-космические силы и ВДВ — синего, а остальные — защитного цвета. Кроме того, призывникам выдали несессеры, банковские и персональные карты.
Для воинских перевозок задействовали 15 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, а также автомобильный транспорт воинских частей.
Подчеркивается, что призывников не направляли в новые регионы и в зону проведения спецоперации.