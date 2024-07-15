В России завершился весенний призыв

«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 31 марта 2024 г. № 222 весной этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», — говорится в сообщении.