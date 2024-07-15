Воронежцев встревожило состояние водохранилища

В региональных соцсетях сегодня, 15 июля, появились видео с ужасающим состоянием воронежского водохранилища. В частности, берега напротив входа в Червленый Яр, стали зелено-бирюзовыми.
По словам очевидцев, в этом месте стоит ужасный запах. Одна из причин — гниющие на берегу рыбы. По мнению местных жителей, всему виной химические отходы с предприятий.
Но как пояснила «КП» министр природных ресурсов и экологии региона Наталья Ветер, текущая ситуация возникает не первый год.
— Всему виной сине-зеленые водоросли, которые из-за жары поднимаются со дна и издают такой запах. Как только жара спадет, запах улетучится.