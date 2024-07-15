Один ребенок рулит, второй — на плечах: Отца года на самокате засняли на улицах Петербурга

На просторах Интернета набирает популярность шокирующий ролик, на котором мужчина вместе с двумя детьми одновременно едет на электросамокате в центре Петербурга. Отчаянный экстремал поставил одного ребенка перед собой, второго — посадил себе на плечи. В таком опасном положении члены семьи ехали до поворота у «Манежа», что было за углом — остается загадкой. Вопиющими кадрами заинтересовалась полиция. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Мои коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который у здания Центрального выставочного зала на Исаакиевской площади перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье. После установления личности его привлекут к предусмотренной законом ответственности, — говорится в сообщении.
Пользуясь случаем, Волк призвала родителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения и мер безопасности. Ведь магистрали полны неожиданностей и такое пренебрежение может обернуться трагедией.
К слову, не исключено, что видео могло быть снято в холодное время года, поскольку на малютках куртки и теплые шапки. Но важно здесь, разумеется, другое — излишняя самоуверенность молодого отца.
Напомним, в Петербурге действует несколько правил, которые в обязательном порядке должны соблюдать пользователи электросамокатов. Самое главное — недопустимо ездить на транспорте одновременно вдвоем или втроем. Кроме того, нельзя пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на СИМ, а также неправильно парковаться, создавая неудобства для пешеходов. Скорость движения не должна превышать 20 километров в час.