Один ребенок рулит, второй — на плечах: Отца года на самокате засняли на улицах Петербурга

На просторах Интернета набирает популярность шокирующий ролик, на котором мужчина вместе с двумя детьми одновременно едет на электросамокате в центре Петербурга. Отчаянный экстремал поставил одного ребенка перед собой, второго — посадил себе на плечи. В таком опасном положении члены семьи ехали до поворота у «Манежа», что было за углом — остается загадкой. Вопиющими кадрами заинтересовалась полиция. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.