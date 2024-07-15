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Мошенники создали страницу министра курортов и туризма Крыма

Правительство Крыма просит не реагировать на фейковые сообщения со страниц-клонов крымских чиновников.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях ведется распространение ложной информации от имени министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия. Правительство Крыма просит не реагировать на фейковые сообщения со страниц-клонов крымских чиновников.

«Не предоставляйте личные данные незнакомым людям, внимательно проверяйте поступающую информацию, не реагируйте на такие сообщения и отправляйте их в спам», — говорится в официальном Tg-канале Правительства Крыма.

В условиях информационной войны любая непроверенная информация представляет опасность. Фейковые страницы крымских чиновников создают не только мошенники, но и украинские спецслужбы в целях запугать жителей полуострова.

В конце июня украинские спецслужбы создали дубликат страницы Сергея Аксенова. С фейкового аккаунта главы Крыма распространялись сообщения, в которых сотрудники украинского ЦИПсО призывали крымчан запасаться продуктами питания.