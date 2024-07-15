«Более 1 млн куб.м поврежденной древесины». В Минлесхозе прокомментировали разработку буреломов

По последним данным, проведение сплошных санитарных рубок требуется на площади в почти 4 тыс. га лесов. Общий объем поврежденной древесины только по сплошным санитарным рубкам оценивается специалистами в 1 млн куб. м. При этом обследование участков лесного фонда продолжается и цифры могут быть уточнены. На разработку буреломных участков направлены люди и техника.



После завершения оценки объемов сплошных санитарных рубок специалисты приступят к постановке на учет участков, требующих проведения выборочных санрубок и уборки захламленности.



По словам пресс-секретаря ведомства Анастасии Мацкевич, в соответствии с требованиями охраны труда, лесники могут работать на разработке до наступления темноты. «Наши работники максимально устраняют последствия непогоды. Они делают акцент на дорогах общего пользования и на линиях электропередач, поскольку ряд населенных пунктов остается обесточенным», — пояснила она.



Сейчас у работников леса самая активная фаза — обследование участков лесного фонда и постановка пострадавших насаждений на учет. «В настоящий момент определяем точные объемы, сверяем данные по сплошным санитарным рубкам, после чего будут проведены работы по определению объемов повреждений, по выборочным санрубкам и по уборке захламленности. Уже в настоящий момент видим, что конкретно по Гомельской области своими силами местные лесники справиться не смогут — слишком большой объем повреждений. Руководством обсуждается принятие решения о переброске сил из лесхозов других областей в Гомельский регион для скорейшей разработки пострадавшей древесины», — пояснила пресс-секретарь.



Не исключено, что также дополнительные силы и ресурсы из других лесхозов будут привлечены для разработки ветровально-буреломных лесосек в Могилевской области.



Анастасия Мацкевич добавила, что ситуация с буреломами вынудила руководство отрасли скорректировать свои рабочие графики. Так, в ближайшие два дня первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун ознакомится с ситуацией в Гомельской области, а в среду и четверг запланировано посещение министром лесного хозяйства Александром Куликом лесхозов Гродненской области, где в том числе будет совершен выезд на пострадавшие участки и знакомство с ходом разработки.