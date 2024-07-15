На месте свалки в Ростове могут сделать велотрассу

После завершения рекультивации мусорного полигона в западной промышленной зоне донской столицы на его месте может появиться велотрасса. Об этом сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.
«Когда грунт осядет, здесь посадим деревья и проложим велодорожки — это хорошая трасса, с готовыми подъёмами и спусками. Решение об этом практически принято», — сказал глава ростовской администрации.
Вариант будет выбран с учётом пожеланий граждан. Предполагается, что работы по рекультивации полигона завершатся к ноябрю 2024 года.
К текущему моменту завершено боле двух третей запланированных мероприятий: завозится грунт для выравнивающего слоя, создаётся система дегазации и дренажа. Стоимость работ оценивается почти в 2,4 млрд рублей. Полигон укроют защитным экраном высотой в метр, а сверху постелят биоматы. Осенью на их поверхности ожидается зелёная трава.