На месте свалки в Ростове могут сделать велотрассу

К текущему моменту завершено боле двух третей запланированных мероприятий: завозится грунт для выравнивающего слоя, создаётся система дегазации и дренажа. Стоимость работ оценивается почти в 2,4 млрд рублей. Полигон укроют защитным экраном высотой в метр, а сверху постелят биоматы. Осенью на их поверхности ожидается зелёная трава.