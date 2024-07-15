Число иностранцев, приезжающих лечиться в Узбекистан, выросло на 76%

Согласно данным Агентства статистики, большинство иностранных пациентов прибыли из соседних стран. Лидером по количеству медицинских туристов стал Таджикистан, откуда приехали 43 287 человек. На втором месте находится Казахстан с 6 615 пациентами, а на третьем — Кыргызстан, откуда прибыло 5 485 человек.