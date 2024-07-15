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Число иностранцев, приезжающих лечиться в Узбекистан, выросло на 76%

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В первой половине текущего года 56,9 тысячи иностранцев посетили Узбекистан с целью получения медицинских услуг. Показатель увеличился на 76,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Согласно данным Агентства статистики, большинство иностранных пациентов прибыли из соседних стран. Лидером по количеству медицинских туристов стал Таджикистан, откуда приехали 43 287 человек. На втором месте находится Казахстан с 6 615 пациентами, а на третьем — Кыргызстан, откуда прибыло 5 485 человек.

Также в Узбекистан приезжают лечиться граждане из России (925), Туркменистана (462), Турции (23), Афганистана (16), Азербайджана (9), Украины (8) и США (7). Из других стран прибыло 37 человек.

Рост числа иностранных пациентов свидетельствует о повышении привлекательности медицинских услуг, предоставляемых в Узбекистане, и укреплении международного статуса страны в области медицины.

медицина