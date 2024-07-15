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Опубликованы даты репетиций парада в честь дня ВМФ в Балтийске

Предусмотрен один резервный день.

В Балтийске планируется провести пять репетиций парада и военно-спортивного праздника в честь дня ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».

Репетиции пройдут в следующие дни:

  • 16 июля;
  • 18 июля;
  • 22 июля;
  • 24 июля;
  • 25 июля (резерв 26 июля) — генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника.

Репетиция начнётся в 9:30 и продлится до 13:30. Парад и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ в Балтийске пройдут 28 июля.

28 июля, в День Военно-морского флота, поезда пригородного сообщения Калининград — Балтийск будут следовать по изменённому расписанию.

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