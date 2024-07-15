Опубликованы даты репетиций парада в честь дня ВМФ в Балтийске

В Балтийске планируется провести пять репетиций парада и военно-спортивного праздника в честь дня ВМФ. Об этом сообщается в телеграм-канале «Паромная переправа Балтийск — Балтийская коса — Балтийск».
Репетиции пройдут в следующие дни:
- 16 июля;
- 18 июля;
- 22 июля;
- 24 июля;
- 25 июля (резерв 26 июля) — генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника.
Репетиция начнётся в 9:30 и продлится до 13:30. Парад и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ в Балтийске пройдут 28 июля.
28 июля, в День Военно-морского флота, поезда пригородного сообщения Калининград — Балтийск будут следовать по изменённому расписанию.