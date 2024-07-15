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Участок переулка Келешек закроют на ремонт в Астане

Астана. 15 июля. КазТАГ — Участок переулка Келешек закроют на ремонт в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.

Источник: КазТАГ

«В этой связи с 7.00 часов 15 июля до 7.00 часов 16 июля текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам», — сказано в сообщении.

Сообщается, что столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по переулку Келешек от проспекта Н. Тлендиева до улицы Жанаконыс.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.