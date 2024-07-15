Жителей двух районов Сочи попросили запастись водой

«В рамках строительно-монтажных работ технические службы предприятия будут вынуждены произвести локальные ограничения в подаче ресурса. Это произойдет сегодня вечером, в 21:00 и продлится до раннего утра вторника, 16 июля, — сообщили в “Водоканале” Сочи. Перебои с водой могут наблюдаться в некоторых домах по Батумскому шоссе (р-н Мимозы) и улице Туманяна, в поселке Дагомыс, а также в микрорайонах 2-е отделение и Лазурный берег (ул. Прозрачная). Просим жителей вышеуказанных территорий произвести запасы воды. Восстановить подачу воды в полном объеме планируется во второй половине 16 июля».