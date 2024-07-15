Oasis выложили новую версию хита Up In The Sky

В прошлом месяце Лиам отыграл 12-дневное турне, в котором исполнял хиты Oasis (уже по традиции без брата Ноэла). В прессе то и дело пишут о возможном реюнионе коллектива, однако оба музыканта не подтверждают эту информацию и до сих пор находятся в сложных отношениях.