Генерала Попова у суда встретили друзья в футболках с его фото и позывным

В своем ходатайстве об изменении меры пресечения защита упирала на то, что Попов не может скрыться за границей от правосудия, так как его загранпаспорт хранится в министерстве обороны. Кроме того, он своевременно ходил на допросы, не пытался повлиять на свидетелей по делу. Следствие не возражало против перевода военнослужащего под домашний арест «с учетом характеризующих фигуранта уголовного дела данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».