Рассказываем, когда пройдет бесплатный концерт Артик и Асти в Шелехове 2024

Сибиряки с нетерпением ждут концерт Артик и Асти в Шелехове 2024. Выступление знаменитого дуэта намечено на 20 июля. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города Шелехова. Расскажем, где в эту субботу можно послушать вживую популярный дуэт «Artik & Asti».
Приезд группы «Artik & Asti» станет подарком шелеховчанам сразу на два праздника — День города и День металлурга. Эти два торжества в соседнем с Иркутском городе (от областного центра до Шелехова по трассе всего 19 километров — прим. авт.) всегда объединяют в один день, ведь именно благодаря строительству металлургического завода в 1953 году в Сибири появился рабочий поселок, населением которого были сначала строители, а позже работники предприятия. К слову, название город получил только в 1956-м году, а нарекли его в честь мореплавателя, землепроходца Григория Шелихова.
Обычно день металлурга отмечается в нашей стране в третье воскресенье июля, однако, в регионе все торжественные события к празднику запланированы в этот раз на 20 июля. Так, концерт Артик и Асти в Шелехове 2024 также пройдет в ближайшую субботу.
Площадкой для проведения праздничного концерта по традиции выбран стадион «Металлург». Именно там 20 июля и состоится выступление Артик и Асти в Шелехове 2024. Исполнение песен известной поп-группой, конечно, станет главным событием дня, но в субботу в Шелехове запланировано еще много увлекательного.
В День города по улицам прошагает десятый юбилейный карнавал, организаторы торжества проведут для взрослых и детей интересную развлекательную программу, а еще красочные номера к 20 июля готовят местные творческие коллективы, а также кавер-группы. Начало праздника на стадионе «Металлург» в 18.00. А вы пойдете на концерт Артик и Асти в Шелехове 2024?
Напомним, что группа «Artik & Asti» была основана в 2010 году. Сейчас она состоит из двух артистов — это Артем Умрихин и Севиль Велиева. Севиль Велиева — участница шоу «Голос», победительница 5 сезона шоу «Маска» стала новой солисткой коллектива, ее представили публике в январе 2022 года. Как сообщается на официальном сайте группы, тогда же состоялась и премьера трека «Гармония» — первой композиции Севиль в составе «Artik & Asti». В 2024 году дуэт представил мини-диск «Качели».
Кстати, 20 числа еще в двух городах Приангарья будут праздновать День металлурга — в Братске и в Тайшете. Там также намечены выступления знаменитых артистов — в северной столице региона радовать своими песнями обещает народная артистка России Валерия, а в Тайшете на сцену выйдет Натан — известный телеведущий и рэпер. А еще в эти выходные в Байкальске с 19 по 21 июля проведут фестиваль клубники. Согласитесь, разнообразная программа для досуга. Так сказать, на любой вкус. И да, в ближайшие субботу и воскресенье синоптики обещают отличную погоду — прогноз на неделю здесь.