Рассказываем, когда пройдет бесплатный концерт Артик и Асти в Шелехове 2024

Приезд группы «Artik & Asti» станет подарком шелеховчанам сразу на два праздника — День города и День металлурга. Эти два торжества в соседнем с Иркутском городе (от областного центра до Шелехова по трассе всего 19 километров — прим. авт.) всегда объединяют в один день, ведь именно благодаря строительству металлургического завода в 1953 году в Сибири появился рабочий поселок, населением которого были сначала строители, а позже работники предприятия. К слову, название город получил только в 1956-м году, а нарекли его в честь мореплавателя, землепроходца Григория Шелихова.