Возившая тело сына в чемодане пермячка сказала, что убила его из-за коллекторов

Суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего девятилетнего сына. По версии следствия, женщина задушила мальчика, нанесла ему три удара ножом, а потом вынесла тело в чемодане на помойку. У Шатовой были долги на 3 млн руб., и сначала она утверждала, что преступление совершили коллекторы. Однако после проверки на полиграфе призналась в содеянном. Следователи считают, что у женщины была «психопатическая привязанность к ребенку» и она убилa его, чтобы спасти от одиночества.
«Устала от гребаного дерьма».
Ленинский районный суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве собственного девятилетнего сына. Об этом инстанция сообщила на своей странице во «ВКонтакте».
«Постановлением Ленинского районного суда г. Перми от 15 июля 2024 года Ирине Шатовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, то есть до 12 сентября 2024 года», — говорится в публикации.
Согласно посту, обвинение настаивало на заключение под стражу, «поскольку женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, с места преступления скрылась, по месту регистрации не проживает, постоянного источника дохода не имеет», при этом имеет большие долги и может скрыться, опасаясь наказания за содеянное.
Как рассказала присутствовавшая на заседании корреспондент 59.ru, Шатова восприняла информацию о мере пресечения спокойно, с отрешенным выражением лица. На заседании на ней было черное худи с белой надписью на английском, которую можно перевести как «Устала от гребаного дерьма».
«Дети несовершеннолетние на иждивении имеются?» — спросил судья. «Был», — ответила женщина.
Постановление суда Шатова слушала, опустив взгляд в пол. На вопрос, понятно ли ей решение, ответила утвердительно. Ее адвокат Станислав Шуравенков пока не знает, захочет ли обвиняемая подавать аппеляцию.
«Убила собственного сына».
Шатовой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), рассказали в управлении СК по Пермскому краю.
По версии следствия, что в ночь на 12 июля женщина «путем удушения совершила убийство своего 9-летнего сына, после чего нанесла в область тела ребенка колото-резаные ранения».
«С целью сокрытия следов преступления обвиняемая в чемодане переместила тело ребенка к мусорным контейнерам в Ленинском районе города Перми», — сообщили в ведомстве.
По данным SHOT, сначала Шатова пыталась обмануть следователей и уверяла, что ребенка убили коллекторы. Ложь распознали на полиграфе. Сейчас она полностью признала вину и подробно рассказала об убийстве.
Сотрудники пермского СК также выложили видео со следственным экспериментом, в ходе которого женщина показывает то, что сделала на манекене.
«Вот так вот завязала… задрала футболку и сделала три (неразборчиво) в районе сердца», — говорит она.
SHOT уточнил, что ножевые ранения Шатова нанесла, чтобы удостовериться, что ребенок умер. На другом ролике женщина заснята на допросе: в ответ на вопрос следователя о том, что совершила, она ответила: «Убила собственного сына».
Тело в чемодане.
На видео СК Шатова также рассказывает, как вытаскивала тело сына на улицу в чемодане. Позднее его обнаружил бездомный и сообщил в правоохранительные органы.
Жительница Перми по имени Полина рассказала «Газете.Ru», что видела, как задержанная выносила чемодан.
«Было около двух часов ночи. В районе (улицы) Окулова видели эту женщину. На вид ей 28−30 лет. Была в каком-то растянутом свитере или кофте, в джинсах. В общем как-то по-домашнему. Волосы распущенные: были видны отросшие темные корни и светлые концы. Она вышла со двора с черным чемоданом и шла позади нас. Чемодан был достаточно большой, вполне мог вместить ребенка», — вспомнила очевидица.
По словам Полины, в какой-то момент она даже предложила помощь возможной подозреваемой, потому что у чемодана стали заедать колеса:
«Мы ее пропустили, далее пошли следом. Она остановилась: не ехал чемодан. Мы предложили помощь, она растерялась, но от помощи отказалась. Сказала, что просто колесико заело и не едет, ну мы и пошли дальше. Она снова нас обогнала, и ушла. Мы еще подумали, что какая-то странная, выглядела растерянной, может поругалась с мужем или парнем и ушла из дома».
«Психопатическая привязанность к сыну».
В упрaвлении СК РФ по региону объяснили, что Шатова пошла на преступление из-за долгов:
«Обвиняемая по причине имеющихся финaнсовых задолженностей плaнировала свести счеты с жизнью и ребенкa убилa, чтобы он не оставался один».
И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю Павел Сатюков сообщил на основе анализа дневника женщины, что у нее была «психопатическая привязанность к ребенку».
«Она вместе с ним спала, он не ходил в детский сад, не ходил в школу, не оставался дома без нее, только в редких случаях и на короткое время она оставляла его с кем-то из родственников», — рассказал чиновник.
На заседании Шатова заявила, что официально не работает и разведена.
«Долги — 3 млн рублей, ежемесячный заработок — 100 тыс. рублей, занимаюсь трейдингом на бирже», — сообщила она и добавила, что 98 тыс. рублей ежемесячно отдает на погашение долгов. SHOT пояснил, что недавно подсудимая вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.
«Красных флагов» не было.
Знакомые рассказали, что Шатова была приветливой, веселой, общительной.
«Ничего плохого про обоих (обвиняемую и ее мужа. — “Газета.Ru”) сказать не могу. Приятные люди, амбициозные. Увлекались спортом, здоровым образом жизни», — рассказала местная жительница.
По ее словам, развод Шатовых «прошел спокойно»:
«Ребенка оба очень любили. Мальчик точно был здоровым. Часто ездили все вместе за границу, создавали впечатление крепкой и дружной семьи. Очень удивилась, что они развелись в конце 2023 года».
Ura.ru со ссылкой на соседей Шатовой передало, что ее отец — подполковник, который всю жизнь проработал в Госавтоинспекции.
«Она родилась и выросла в Мотовихилинском районе. Потом ее какое-то время не было в поле нашего зрения и она жила в другом месте. Вернулась сюда 2−3 года назад. Ее отец — подполковник милиции, он работал в краевой Госавтоинспекции. Семья очень хорошая. Воспитанные и приличные люди. У подозреваемой два старших брата, один из них сейчас живет в Москве», — рассказали знакомые семьи.