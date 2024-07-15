Возившая тело сына в чемодане пермячка сказала, что убила его из-за коллекторов

Суд Перми заключил под стражу Ирину Шатову, обвиняемую в убийстве своего девятилетнего сына. По версии следствия, женщина задушила мальчика, нанесла ему три удара ножом, а потом вынесла тело в чемодане на помойку. У Шатовой были долги на 3 млн руб., и сначала она утверждала, что преступление совершили коллекторы. Однако после проверки на полиграфе призналась в содеянном. Следователи считают, что у женщины была «психопатическая привязанность к ребенку» и она убилa его, чтобы спасти от одиночества.