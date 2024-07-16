Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

С «Ленкомом» Сергей Рудницкий начал сотрудничать в 1974 году как участник рок-группы «Аракс». За время работы в театре он написал музыку к спектаклям «Шут Балакирев», «Чайка», «Пер Гюнт». Господин Рудницкий также был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году композитор получил звание народного артиста России.