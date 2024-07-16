Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

«15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля “Аракс” Сергей Анатольевич Рудницкий», — сообщил «Ленком» в Telegram-канале.
С «Ленкомом» Сергей Рудницкий начал сотрудничать в 1974 году как участник рок-группы «Аракс». За время работы в театре он написал музыку к спектаклям «Шут Балакирев», «Чайка», «Пер Гюнт». Господин Рудницкий также был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году композитор получил звание народного артиста России.