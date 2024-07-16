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Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий

В возрасте 69 лет умер композитор и музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий. Он проработал в театре 50 лет.

Источник: Ленком (Московский театр)

«15 июля 2024 года ушел из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля “Аракс” Сергей Анатольевич Рудницкий», — сообщил «Ленком» в Telegram-канале.

С «Ленкомом» Сергей Рудницкий начал сотрудничать в 1974 году как участник рок-группы «Аракс». За время работы в театре он написал музыку к спектаклям «Шут Балакирев», «Чайка», «Пер Гюнт». Господин Рудницкий также был композитором церемоний вручения премий «Кинотавр» и ТЭФИ. В 2012 году композитор получил звание народного артиста России.

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