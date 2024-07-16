В Казахстане клирика РПЦ лишили сана

Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о «прекращении» своего церковного служения и заявил, что «вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация».