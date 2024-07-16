В Казахстане клирика РПЦ лишили сана

Воронцов был запрещен в служении на время суда епархии над ним, рассказал в августе РИА Новости руководитель информационного отдела и пресс-секретарь Астанайской и Алматинской епархии РПЦ протоиерей Евгений Иванов. В епархии также сообщали, что Воронцов отказался присутствовать на епархиальной дисциплинарной комиссии и игнорировал всякие попытки с ним связаться.
«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение церковного суда Астанайской и Алма-Атинской епархии Казахстанского Митрополичьего округа об извержении из сана запрещенного ранее в священнослужении иеромонаха Иакова (Воронцова Владимира Юрьевича), 20.02.1986 года рождения», — сообщается на сайте.
Как сообщается на сайте, епархиальный суд признал, что иеромонах Иаков (Воронцов) подлежит «наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана».
Ранее Воронцов на своей странице в Facebook* написал о «прекращении» своего церковного служения и заявил, что «вести миссионерскую деятельность в Казахстане Русская православная церковь будет иметь моральное право только в том случае, если первым пунктом миссионерской программы будет деколонизация и декоммунизация».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.