В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 27 км к северо-востоку от Амбунти в Папуа — Новой Гвинее 15 июля. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).