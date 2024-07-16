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В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 27 км к северо-востоку от Амбунти в Папуа — Новой Гвинее 15 июля. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 4,04 градуса южной широты и 142,96 градуса восточной долготы.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 км. Сообщения о разрушениях и возможных жертвах пока не поступали.