В Папуа — Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 4,04 градуса южной широты и 142,96 градуса восточной долготы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 км. Сообщения о разрушениях и возможных жертвах пока не поступали.
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 27 км к северо-востоку от Амбунти в Папуа — Новой Гвинее 15 июля. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Эпицентр подземного толчка находился в точке с координатами 4,04 градуса южной широты и 142,96 градуса восточной долготы.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8,6 км. Сообщения о разрушениях и возможных жертвах пока не поступали.