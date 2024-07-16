Витрина упала на мужчин в Павлодаре

Еще один человек пострадал от падения в селе Байдала. 63-летний мужчина упал в яму глубиной около двух метров. Очевидцы на автомобиле решили доставить его в медучреждение и параллельно вызвали скорую помощь. Мужчину с тяжелой травмой головы госпитализировали.