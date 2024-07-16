Бизнес идет в гору: Кабмин указал главные точки роста на Северном Кавказе

В столице Чечни городе Грозном проходит Кавказский инвестиционный форум. Все последние годы правительство говорит о важности создания точек роста в СКФО, и определило два главных направления — агропромышленный комплекс (АПК) и туризм. О том, какие еще возможности для бизнеса есть на Северном Кавказе, в интервью «Российской газете» рассказал замминистра экономического развития России Сергей Назаров.
В этом году на форуме особенно много иностранцев. Что их привлекает больше всего?
Сергей Назаров: Привлечению иностранных инвесторов традиционно уделяется особое внимание. В этом году активно идут переговоры с китайскими, индийскими, арабскими и иранскими партнерами. Большое внимание также уделяем делегациям из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и Армении.
С зарубежными партнерами обсуждаем отдельные инвестиционные проекты и покупку активов. В первую очередь речь идет о сфере АПК, фарминдустрии, машиностроении и девелопменте. Деталей раскрывать не стану, с учетом санкционного давления инвесторы предпочитают не афишировать свои договоренности.
Могу сказать, что в целом за последнее время мы отмечаем растущий интерес инвесторов из дружественных стран. Они оценили улучшение инвестиционного климата в СКФО.
Через Дагестан проходит транспортный коридор «Север — Юг». Какие перспективы открывает этот проект для россиян?
Сергей Назаров: Перспективы самые многообещающие, тем более что СКФО в целом находится на стыке двух международных транспортных коридоров — «Север — Юг» и «Восток-Запад». Рост объемов перевозок во многом обусловлен переориентацией внешнеторговых потоков России.
Мы с коллегами из правительства и регионов последовательно развиваем инфраструктуру всех видов транспорта — идет строительство автодорожных обходов Дербента, Махачкалы и Хасавюрта. Люди смогут пользоваться ими не только для доставки грузов. Расширены пограничные пункты пропуска Верхний Ларс в Грузию и Яраг-Казмаляр в Азербайджан.
Морской порт в Махачкале мы рассматриваем как одно из основных звеньев системы транспортной коммуникации на Каспийском море, причем он запланирован к приватизации. С помощью частных инвестиций здесь построят новый зерновой терминал, увеличат действующие мощности почти в 7 раз, расширят коммерческий флот и реконструируют действующие причалы.
Какие у вас планы по развитию проекта?
Сергей Назаров: Прежде всего — преодолеть инфраструктурные ограничения, основная проблема — отсутствие железнодорожного сообщения на участке Решт — Астара в Иране. Рассчитываем, что она будет решена к 2028 году, уже заключено соответствующее соглашение между Россией и Ираном.
В 2023 году товарооборот коридора «Север-Юг» превысил 19 млн тонн. К 2030 году этот показатель может вырасти до 37 млн тонн, а в перспективе до 2040 года — и 60 млн тонн. Большую часть грузоперевозок возьмет на себя железнодорожный транспорт (более 10 млн тонн в 2023 году), из которых свыше 90% приходится на экспорт.
При этом значительный прирост экспортных объемов грузовых перевозок по коридору «Север-Юг» ожидается в части зерна и другого продовольствия — свыше 9 млн тонн к 2030 году. В результате на долю этих товаров придется треть от общего объема экспорта. Здесь у северокавказских производителей продовольствия особенно много возможностей.
А как идет развитие туризма в регионе?
Сергей Назаров: Это приоритетное и перспективное направление, реализуем стратегию его развития до 2035 года. Мы рассчитываем задействовать тот огромный природно-рекреационный и историко-культурный потенциал, что есть у Кавказа, чтобы туристы оценили разнообразие открывающихся возможностей.
Сейчас особенно востребованы межрегиональные туры, комплексные, которые включают не одну, а две, а то и три республики сразу. Это разные виды отдыха, включая экологический, этнокультурный и пляжный. И горнолыжный, конечно, ведь Кавказские горы сопоставимы по протяженности и высоте с Альпийской горной системой. Особо отмечу курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Ведучи в Чеченской Республике. В прошлом году начали строить новый курорт Мамисон в Республике Северная Осетия — Алания.
Также строится крупный морской курорт в Дагестане — Каспийский прибрежный кластер. Этот проект предполагает обустройство береговой полосы Каспийского моря протяженностью шесть километров. Весь курорт построят в едином архитектурном стиле. За основу возьмут современные технологии и традиции региона. Его общая площадь оставляет 228 гектаров. Будет современная набережная, спортивные и развлекательные зоны.
Востребованы ли новые курорты у отдыхающих?
Сергей Назаров: Хотя еще не все из запланированного построено, уже видим рост спроса со стороны как российских, так и иностранных туристов. Конечно, стремимся подтянуть уровень инфраструктуры, чтобы он соответствовал мировым стандартам. Чтобы этот процесс шел быстрее и с участием частного капитала, созданы особые экономические зоны.
Особое внимание уделяем обеспечению безопасности. Идет подготовка квалифицированных инструкторов, обеспечение медицинской помощи, официальных туристических маршрутов, а также закупка современного оборудования и систем безопасности.
По итогам пяти месяцев 2024 года турпоток в СКФО составил более 1 млн 898 тыс. поездок, и по состоянию на июль показал увеличение к такому же периоду прошлого года на 5%. При этом поток на конкретный курорт Эльбрус за первое полугодие 2024 года показал рост на 21% к первому полугодию 2023 года. В целом по 2024 году ждем прирост турпотока на Кавказ на уровне 30−35%.
А кадровых резервов на все хватит?
Сергей Назаров: В СКФО ранее безработица была несколько выше, чем в среднем по России, так что резерв еще есть. Хотя и тут безработица снижается очень высокими темпами: с 13,9% в 2020 году до 9,7% в 2023 году.
Работать людям есть где. Объем промышленного производства по итогам 2023 года вырос на 8% и составил 946 млрд руб. в стоимостном выражении. Одновременно объем инвестиций в основной капитал в 2023 году увеличился на 17% и составил 1 трлн 13 млрд рублей. А среднедушевые денежные доходы в первом квартале 2024 показали рост относительно аналогичного периода 2023 года на 12% и составили 31 тыс. рублей. Рассчитываем на дальнейший рост.
Импортный алкоголь становится все дороже. Что могут предложить северокавказские виноделы?
Сергей Назаров: Развитие виноградарства и виноделия на Северном Кавказе очень перспективно. Здесь выращивается более 40% отечественного винограда, а в Дагестане производится 80% российского коньяка по технологии полного цикла. Мы стремимся поощрять активную позицию правительства республики и местного бизнеса.
Уже несколько лет для производителей настоящего коньяка по полному циклу применяется обратный акциз. Тестируем механизм инвестиционных соглашений, чтобы бизнес реинвестировал заработанные средства в отрасль. За последние три года производители направили почти 5 млрд рублей на покупку оборудования и расширение виноградников, это более 1 тыс. гектаров. Это позволило выйти на рекорд по сбору винограда: 60% прироста по итогам последних пяти лет.
Производители коньяка получили повышенный налоговый вычет и на текущую трехлетку. Договорились с этого года тиражировать на всю страну успешный опыт по инвестиционным соглашениям с Избербашским заводом, Дербентским коньячным комбинатом, «Виски России», Кизлярским коньячным заводом в Дагестане и с Фанагорией из Краснодарского края.
Оправдано ли решение поднять пошлины и акциз на импортные вина?
Сергей Назаров: Повышение пошлин и акциза — это решение в поддержку российских производителей, к тому же оно касается вина из недружественных стран. В магазинах по-прежнему можно купить импортные сорта, но по более высокой цене. Это создает дополнительные возможности для увеличения объемов производств и выпуска продукции отечественным заводам.
В правительстве называют в целом весь АПК локомотивом развития Северного Кавказа. На какие результаты вы рассчитываете?
Сергей Назаров: У производителей продовольствия на Кавказе есть сильные конкурентные преимущества, здесь благоприятный климат и богатая природа. Легче идет и земледелие, и животноводство, особенно овцеводство. Поэтому АПК обеспечивает рабочими местами четверть населения, занятого в экономике СКФО. Показатели в сельском хозяйстве растут.
В среднем индекс продукции сельского хозяйства за последние годы в округе увеличился в 2,5 раза. СКФО — один из лидеров в стране по сбору фруктов, ягод, орехов, овощей закрытого грунта. В округе ежегодно производится более 9% зерновых и зернобобовых культур, 31,8% плодов и ягод, 10,7% тепличных овощей.
Но мало вырастить урожай, нужно его еще сохранить. Округ долгое время просто поставлял сырье в другие субъекты России, экспортировал. Но сейчас ситуация меняется, бизнес активно заходит в проекты по переработке. Это большой шаг вперед.
Государство создает условия для дальнейшего роста?
Сергей Назаров: Смотрите, мы реализуем сразу 35 приоритетных проектов, которые считаем по-настоящему прорывными для СКФО. Прежде всего, это 9 проектов по развитию агропромышленного комплекса по на общую сумму более 200 млрд рублей. В том числе закладка интенсивных садов с яблоками, виноградом и фундуком, строительство плодохранилищ, создание тепличных комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта. Еще — форелевое хозяйство, завод по выращиванию и глубокой переработке индейки, а также комплекс послеуборочной обработки зерна.
Половина всех российских овец из более чем 18 млн голов выращивается в Северо-Кавказском федеральном округе. Так, в одном только Дагестане их около 4,7 млн голов. Чтобы эта отрасль развивалась еще активнее, мы совместно с профильными ведомствами внесли изменения в действующие меры поддержки.
В частности, снизили порог получения овцеводческими хозяйствами СКФО компенсации прямых понесенных затрат на создание и модернизацию комплексов мясного направления. Прежний порог составлял 15 тыс. скотомест и не менее 10 тыс. овец по поголовью, а новый составляет не менее 3 тыс. скотомест.
Кроме того, действие компенсации распространено на откормочные площадки мощностью не менее 3 тыс. скотомест. До этого такая мера поддержки вообще не распространялась на откормочные площадки. Это должно помочь людям.
В том числе благодаря мерам господдержки объем продукции сельского хозяйства СКФО в стоимостном выражении по итогам 2023 года составил 747,6 млрд рублей, что на 6% больше того же показателя 2022 года.