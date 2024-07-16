Бизнес идет в гору: Кабмин указал главные точки роста на Северном Кавказе

Сейчас особенно востребованы межрегиональные туры, комплексные, которые включают не одну, а две, а то и три республики сразу. Это разные виды отдыха, включая экологический, этнокультурный и пляжный. И горнолыжный, конечно, ведь Кавказские горы сопоставимы по протяженности и высоте с Альпийской горной системой. Особо отмечу курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Ведучи в Чеченской Республике. В прошлом году начали строить новый курорт Мамисон в Республике Северная Осетия — Алания.