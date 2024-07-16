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Какой сегодня день: 16 июля

Этот день является 198-м в григорианском календаре. До конца года остается 168 дней.

Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 16 июля день рождения отмечает известный российский исполнитель и автор песен Леонид Агутин? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 16 июля

В 1909 году была основана компания Audi.

В 1944 году в освобожденном Минске прошел Партизанский парад.

В 1951 году была опубликована повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Кто родился 16 июля

Первооткрыватель Руаль Амундсен (1872−1928).

Фигурист Олег Протопопов (1932−2023).

Актриса Ада Роговцева (1937).

Астролог Павел Глоба (1953).

Певец Григорий Лепс (1962).

Актер Уилл Феррелл (1967).

Певец Леонид Агутин (1968).

16 июля в православном календаре

В этот день православные чтут память мученика Иакинфа Римского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия — епископа Рязанского, преподобных Анатолиев Печерских, преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских, блаженного Иоанна — Христа ради юродивого, преподобного Никодима Кожеезерского. Также церковь вспоминает перенесение мощей святителя Филиппа — митрополита Московского и всея России.

Именины

16 июля именины у Филиппа, Марка, Михаила, Ивана, Константина, Герасима, Василия, Антона, Георгия, Александра и Анатолия.