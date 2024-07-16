Какой сегодня день: 16 июля

Знаете ли вы, что 16 июля день рождения отмечает известный российский исполнитель и автор песен Леонид Агутин? О том, чем еще ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 16 июля
В 1909 году была основана компания Audi.
В 1944 году в освобожденном Минске прошел Партизанский парад.
В 1951 году была опубликована повесть Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
Кто родился 16 июля
Первооткрыватель Руаль Амундсен (1872−1928).
Фигурист Олег Протопопов (1932−2023).
Актриса Ада Роговцева (1937).
Астролог Павел Глоба (1953).
Певец Григорий Лепс (1962).
Актер Уилл Феррелл (1967).
Певец Леонид Агутин (1968).
16 июля в православном календаре
В этот день православные чтут память мученика Иакинфа Римского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия — епископа Рязанского, преподобных Анатолиев Печерских, преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских, блаженного Иоанна — Христа ради юродивого, преподобного Никодима Кожеезерского. Также церковь вспоминает перенесение мощей святителя Филиппа — митрополита Московского и всея России.
Именины
16 июля именины у Филиппа, Марка, Михаила, Ивана, Константина, Герасима, Василия, Антона, Георгия, Александра и Анатолия.