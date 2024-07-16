Дар вышел: как смотреть супергеройский сериал «Я»

Сериал уже с первых минут заявляет о себе как семейный, а ценз у него — 6+. И мы этому с легкостью верим. Даже если бы у Бена не было суперспособности принимать внешность других людей, мы бы всё равно с интересом следили за довольно непопулярной в кино линией, посвященной коммуникации внутри смешанных семей. Наверное, наиболее ярким примером такого сюжета можно назвать как раз «Смешанных» с Адамом Сэндлером. Но там была комедия, которая довольно поверхностно рассуждала об адаптации сводных братьев и сестер к мачехам и отчимам. Всё внимание уходило конфузным ситуациям, которые могут в таких семьях приключиться.