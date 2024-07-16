Кто за младшую: русский ответ фильму «Один дома» возглавил бокс-офис

Няня (Юлианна Михневич) оказывается мошенницей, которая хочет опробовать все удобства дорогостоящего обиталища семьи Хаметовых, а заодно стащить побольше налички и драгоценностей. И Маша, как Кевин Маккалистер, берет дело в детские руки и расставляет по дому всяческие ловушки, чтобы выжить из жилища злодейку. Релиз по итогам уикенда с 11 по 14 июля взял «золото»: новинка заработала 42,3 млн рублей, хотя у нее было не так уж много наружной рекламы, и нельзя сказать, что фильм продвигали специально. Новинке выделили 13 тыс. сеансов, и на нее сходило 139 тыс. человек.