Баба Яга не против: российский кинематограф делает ставку на сказки

Но и само производство требует серьезных вложений. По оценке экспертов, сказки дороже среднестатистического игрового фильма в среднем на 30%. И дело не только в спецэффектах, дорогих костюмах и декорациях, но также в увеличении продолжительности съемочного процесса за счет того, что детей не получается снимать быстро. Если в кадре ребенок, то требуется много дублей, а съемочный день при этом должен быть сокращенным, таков закон.