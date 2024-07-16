Сколько легковых авто зарегистрировано в Казахстане

Подавляющее большинство автомобилей (81,9%) передвигаются на бензине. На дизельном топливе ездят 7,1% машин. Несмотря на экологические преимущества, лишь 0,2% автомобилей работают на газе и столько же на электричестве. Смесь бензина и других видов топлива используется в 7,5% автомобилей.