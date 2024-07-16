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Сколько легковых авто зарегистрировано в Казахстане

В Казахстане по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывается 5 млн 473,7 тысячи автотранспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Источник: Baigenews

Из них 88% или 4 миллиона 816,8 тысячи — легковые автомобили, 9,9% — грузовые и 2,1% — автобусы.

Подавляющее большинство автомобилей (81,9%) передвигаются на бензине. На дизельном топливе ездят 7,1% машин. Несмотря на экологические преимущества, лишь 0,2% автомобилей работают на газе и столько же на электричестве. Смесь бензина и других видов топлива используется в 7,5% автомобилей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество электромобилей в стране выросло с 3229 до 9906 единиц. Лидирует по их числу Алматы (5809), далее слудеют Астана (1252) и Алматинская область (466).