«Выращивайте вместо винограда бананы и кокосы»: Власть в Молдове предлагает радикальное решение борьбы с засухой и изменением климата

Помню, маленькие мы с братом были, ездили или на море на Украину, или к бабушке с дедушкой в село. Вот едем мы на машине, а кругом поля, поля — рожь колосится, виноградники, кукуруза, сады, сады… И капельное орошение кругом, вода искрится на солнце, переливается…
А сегодня еду по нашей солнечной Молдове — нет уже мелиорации! Почти нет. А нынешняя власть в стране и тут нашла решение. И нашел его спикер наш, нашего парламента, Игорь Гросу:
— Посмотрите на климатические изменения, посмотрите, что на улице. Я среднего возраста, но не помню ничего подобного, оранжевый код метеопасности. Нам необходимо ставить вопросы, какие культуры [пригодны в Молдове], какие системы ирригации, какие из них самые экономичные, самые эффективные, чтобы заботиться о наших водных ресурсах.
Знаете, это проще всего. Денег нет, но вы держитесь. Урожая нет — климат виноват. В стране патовая ситуация — «рука Кремля»… Как говорится, не виноватая я, он сам пришел. То есть, засуха сама пришла, не спрашивая у PAS. Да, как вообще посмели?!
Что теперь власти предлагают? Перейти на выращивание кокосов-бананов? Вырубить все виноградники под корень? Выращивать коноплю, которая растет при любом климате? Только волю дай…
А если правящей власти дать волю, так они все коноплей засеют, все поля и сады. Может, у народных избранников мозги пересохли и тоже нуждаются в капельном орошении? Но это же при «ненавистном» Советском Союзе об урожаях заботились. Сегодня фермерам можно пообещать одно, а завтра «кинуть» их. А о капельном орошении и не заикайтесь…