«Выращивайте вместо винограда бананы и кокосы»: Власть в Молдове предлагает радикальное решение борьбы с засухой и изменением климата

А если правящей власти дать волю, так они все коноплей засеют, все поля и сады. Может, у народных избранников мозги пересохли и тоже нуждаются в капельном орошении? Но это же при «ненавистном» Советском Союзе об урожаях заботились. Сегодня фермерам можно пообещать одно, а завтра «кинуть» их. А о капельном орошении и не заикайтесь…