Что можно и нельзя делать в Маковый день 16 июля на несчастливый день

Православная церковь 16 июля вспоминает святых Марка и Мокия. В народе отмечают Маковый день. Название возникло по причине того, что 16 июля сеяли мак. Однако данный день также считается несчастливым, когда нужно быть осторожным.
Что нельзя делать 16 июля
Не следует пересаживать растения. День не подходит для того, чтобы начинать новые дела. Кроме того, не стоит совершать крупные покупки. В Маковый день не планировали путешествий. Считалось, что в дороге могут возникнуть сложности.
Что можно делать 16 июля
По традиции, в указанный день начинали сеять мак. Как правило, маковые семена было принято подмешивать в корм домашней птице, чтобы она лучше неслась.
Согласно приметам, большое количество щавеля говорит про теплую зиму. В то случае, если собака роет лапами землю, а также катается по земле, то ждали ненастной погоды.