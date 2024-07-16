В программу Шукшинского кинофестиваля отобрано 10 фильмов

«Длительные свидания» Георгия Лялина — тоже в конкурсе, и это тоже о том, что до боли близко и узнаваемо современными зрителями — жил-был себе священник (Олег Гаркуша), готовился спокойно к смерти, но вдруг в храме случается пожар. Кто виноват? Все показывают на глухонемую девушку. Но в чем именно виновата та, кто лишен дара слова? И чем перед ней провинились те, кто все слышит и говорит, но ничего не понимает? Звенящие вопросы в бесхитростном сюжете — это очень по-русски, фильм, бесспорно, украсит программу Шукшинского смотра.