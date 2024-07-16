В программу Шукшинского кинофестиваля отобрано 10 фильмов

Вкус отборщиков Шукшинского кинофестиваля никогда не подводил, а уж в юбилейные годы программа смотра и вовсе напоминает фейерверк — все только самое лучшее, умное, человечное, честное. Такое, какое и сам Василий Макарович снимал.
В год 95-летия актера и режиссера программа более чем солидная — за главный приз XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля будут бороться 10 фильмов, именно столько отобрано в основную конкурсную программу полнометражного игрового кино. Среди них триллер Дмитрия Дьяченко — «Бешенство».
Картина основана на реальных событиях, которые, произошли в Амурской области в 2019 году. Мужчина привозит сына-наркомана в таежный поселок, чтобы помочь ему преодолеть ломку и избавиться от зависимости. И, естественно, приковывает к стене. На самом деле, такое случалось в России и раньше, причем есть даже более драматичные сюжеты. Но о выборе авторов спорить не принято. К тому же есть в фильме поворот, который делает эту картину не очередной социалкой на злобу дня, а добротным размышлением о природе современного человека. В фильме — блестящая актерская работа Алексея Серебрякова.
Также в конкурсе Шукшинского кинофестиваля — «Мятежники» Владимира Аленикова, эту ленту кинокритик «РГ» Валерий Кичин назвал «фильмом-сказкой о борьбе за правду». Фильм касается «неудобной» темы судеб детей «с особенностями развития». Немых, слабослышащих, слепых, колясочников — тех, кого ровесники любят троллить.
«Длительные свидания» Георгия Лялина — тоже в конкурсе, и это тоже о том, что до боли близко и узнаваемо современными зрителями — жил-был себе священник (Олег Гаркуша), готовился спокойно к смерти, но вдруг в храме случается пожар. Кто виноват? Все показывают на глухонемую девушку. Но в чем именно виновата та, кто лишен дара слова? И чем перед ней провинились те, кто все слышит и говорит, но ничего не понимает? Звенящие вопросы в бесхитростном сюжете — это очень по-русски, фильм, бесспорно, украсит программу Шукшинского смотра.
А вот семь других картин — за каждой имя режиссера и попытка понять о нашей жизни чуть больше, чем готов осознавать среднестатистический зритель: «Командир», реж. Тимур Хван, Александр Гурьянов; «Край надломленной луны», реж. Светлана Самошина; «Крецул», реж. Александра Лихачева; «Последняя цена», реж. Наур Гармелия; «Суворовец 1944», реж. Денис Казанцев; «Тимир», реж. Николай Корякин; «Хоккейные папы», реж. Андрей Булатов.
Показы будут организованы в Барнауле и в Бийске. Все фильмы можно будет посмотреть бесплатно, но с этого года, предупреждают организаторы, в кинотеатрах вводится электронная регистрация.
Кроме основного конкурса, зрителей ждет программа короткометражных и документальных фильмов, и впервые будет представлена внеконкурсная программа анимационного кино и фильмов про СВО.
Откроется фестиваль 23 июля в Алтайском краевом театре драмы им. В. М. Шукшина. В 18 часов по красной дорожке пройдут гости Шукшинских дней на Алтае. В том числе гости почетные — народная артистка России Ирина Алферова, кинорежиссер Наталья Бондарчук и ее дочь, актриса Мария Бурляева, режиссер Владимир Грамматиков, актриса Александра Урсуляк и многие другие. Ведущим торжественной церемонии открытия станет молодой артист Иван Шахназаров.
Кстати.
В юбилейный год победители кинофестиваля в различных номинациях получат статуэтку с изображением Василия Шукшина.
«Главный приз Шукшинского кинофестиваля — уменьшенная копия Царицы ваз из ревневской яшмы — останется неизменным. У нас присуждается 4 Гран-При — в программе полного, короткого метра и документального кино, а также специальный приз Губернатора Алтайского края. А вот те, кто стал победителем в различных номинациях к диплому теперь будут получать и специальный приз. За основу дизайнер Алексей Шелепов, который разрабатывал всю линейку нового брендбука фестиваля, взял профиль памятника Шукшину на горе Пикет», — рассказала «РГ» министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
27 июля в заключительный день Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в селе Сростки пройдет знаменитый «Праздник пирога». Вот где пир для живота — дегустация пирогов с разнообразными и даже необычными начинками по старинным русским рецептам, например, с солёными огурцами, иргой, тыквой и рисом, с морковью и свёклой.
А еще обещают пирожковые состязания: «дотянись до пирога», «пирожковые бои», «пирожковые силачи»… Кульминацией праздника станет массовый хоровод с торжественным выносом рекордного 4 метрового пирога.