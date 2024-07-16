Мужчина скончался от конго-крымской лихорадки в Шымкенте

В городском управлении здравоохранения рассказали также, что еще один мужчина, 61-летний житель Сайрамского района, поступил в больницу в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали в отделение реанимации, где он пролежал три дня и получал необходимое лечение. Несмотря на усилия врачей, не приходя в сознание, мужчина скончался.