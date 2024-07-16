В Курской области начался пожар на заводе после атаки дрона ВСУ

В ночь на вторник завод низковольтной аппаратуры в курском поселке Коренево подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
По его словам, дрон сбросил на предприятие взрывное устройство.
«Никто из работников не пострадал», — уточнил глава региона.
Он добавил, что в результате атаки произошло возгорание в одном из технологических цехов. Пожарные уже приступили к тушению.
Напомним, прошлой ночью ПВО перехватила над Курской областью три украинских беспилотника самолетного типа. Все аппараты были сбиты над Железногорском районом, обошлось без пострадавших.