Почему Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США

Тем не менее, в биографии Джеймса Вэнса нет ничего, указывающего на его быстрый карьерный рост благодаря удачным связям в верхах ли какому-либо покровительству. Напротив, все говорит о том, что Вэнс — это, как говорят в Америке, «человек, сделавший себя сам». Судите сами: его родители рано разошлись, а юность возможного будущего вице-президента США прошла в финансово необеспеченной рабочей семье третьего мужа его матери, проживавшей в так называемом «ржавом поясе Америки» — части восточного побережья и среднего запада, где сосредоточены промышленные, в том числе сталелитейные предприятия. Позже Вэнс четыре года отслужил в корпусе морской пехоты США. Был командирован на шесть месяцев в Ирак, где выполнял и функции военного корреспондента. По увольнении из армии изучал политические науки и философию в университете Огайо, затем поступил на юридический факультет Йельского университета, а после выпуска с отличием устроится на работу в частную инвестфирму в Сан-Франциско. Женат на дочери иммигрантов из Индии Уше Чилукури Вэнс и воспитывает троих детей.