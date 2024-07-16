Почему Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса кандидатом в вице-президенты США

В ходе стартовавшего накануне съезда республиканской партии в городе Милуоки (штат Висконсин) раскрылась одна из главных интриг нынешней президентской кампании США — претендующий на возвращение в Белый дом Дональд Трамп определился с кандидатом в вице-президенты своей администрации. Им стал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, который в случае победы своего патрона на предстоящих в ноябре выборах станет одним из самых молодых вице-президентов в истории США.
Газета The Washington Post отмечает, что Вэнс, хотя и является «восходящей звездой» республиканской партии, по сути представляет из себя в большой политике «новичка», который лишь в 2022 году выиграл на выборах место в сенате. Это во многом произошло благодаря коммерческому успеху выпущенных им в 2016 году мемуаров под названием «Деревенская элегия: воспоминания о семье и культуре в кризис», которые дважды попали в список бестселлеров.
Сделанная 78-летним Трампом ставка на молодого политика 1984 года рождения наглядно отражает настрой республиканца на омоложение своей возможной будущей администрации и «вдохнет новую энергию» в республиканскую партию, пишет газета The New York Times. Здесь надо отметить, что со своим предыдущим вице-президентом — Майком Пенсом — Дональд Трамп вдрызг разругался после «предательства» бывшего соратника и его отказа сорвать сертификацию итогов выборов 2020 года, на которых официально победил демократ Джо Байден.
Нынешний выбор Трампа, разумеется, является прагматическим, не только в плане смены партийного истеблишмента, но и с сугубо электоральной точки зрения — вместе с Вэнсом лидирующий в предвыборных соцопросах республиканец гарантированно получит один из ключевых с точки зрения подведения итогов выборов штатов Огайо.
Согласно американским СМИ, с Дональдом Трампом, получившим в минувший понедельник на съезде в Милуоки партийную номинацию кандидата в президенты США, Джеймса Вэнса связывают не только общие политические взгляды, например, на необходимость жесткой борьбы с незаконной иммиграцией. Сообщается, что официально ставший «номером 2» политик в команде Трампа водит тесную дружбу с его старшим сыном — Дональдом Трампом-младшим.
Тем не менее, в биографии Джеймса Вэнса нет ничего, указывающего на его быстрый карьерный рост благодаря удачным связям в верхах ли какому-либо покровительству. Напротив, все говорит о том, что Вэнс — это, как говорят в Америке, «человек, сделавший себя сам». Судите сами: его родители рано разошлись, а юность возможного будущего вице-президента США прошла в финансово необеспеченной рабочей семье третьего мужа его матери, проживавшей в так называемом «ржавом поясе Америки» — части восточного побережья и среднего запада, где сосредоточены промышленные, в том числе сталелитейные предприятия. Позже Вэнс четыре года отслужил в корпусе морской пехоты США. Был командирован на шесть месяцев в Ирак, где выполнял и функции военного корреспондента. По увольнении из армии изучал политические науки и философию в университете Огайо, затем поступил на юридический факультет Йельского университета, а после выпуска с отличием устроится на работу в частную инвестфирму в Сан-Франциско. Женат на дочери иммигрантов из Индии Уше Чилукури Вэнс и воспитывает троих детей.
В 2016 году Вэнс активно критиковал Дональда Трампа, однако впоследствии «переобулся» и стал одним из самых лояльных его сторонников, лично поддерживая республиканца во время судебных процессов над ним. В ответ Трамп поддержал Вэнса на выборах в сенат.
В политической иерархии США вице-президент — второе лицо в государстве — играет важную роль. Зачастую, именно этой фигуре поручается кураторство целых направлений во внутренней и внешней политике. Так, никто иной как нынешний президент США Джо Байден в бытность свою вице-президентом в демократической администрации Барака Обамы курировал Украину.
В этой связи для российской аудитории интерес представляют прежде всего взгляды Джеймса Вэнса в области внешней политики. Здесь сенатор от Огайо последовательно выступает за увеличение поддержки со стороны США Израилю и наоборот критикует увеличение помощи Вашингтона Украине. В отношении последней он настаивает на закреплении нейтрального статуса и границ Незалежной в нынешнем состоянии, а также не верит в возможность «стратегического прорыва» Киева.
Вэнс неоднократно публично заявлял, что Украина при любых мирных договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки, а предоставление ей военной помощи странами Запада не сможет изменить ход конфликта. Кроме того, 39-летний американский политик призывал Конгресс блокировать помощь Киеву и перераспределить ресурсы для защиты границы США от нелегальных мигрантов. Главной же угрозой Америке Вэнс считает быстро растущий военный потенциал Китая. Учитывая антикитайские акценты Дональда Трампа, а также его критическое отношение к участию США в конфликте на Украине сложившийся республиканский тандем Трамп-Вэнс не сулит ничего хорошего Киеву. Впрочем, как и Пекину.
Наконец, американская предвыборная политическая традиция предусматривает дебаты не только кандидатов в президенты (которые недавно уверенно выиграл Дональд Трамп), но и кандидатов в вице-президенты США. Как стало известно в ночь на вторник, действующая вице-президент Камала Харрис согласилась на предложение телекомпании CBS News провести вербальную дуэль с Джеймсом Вэнсом.
Это значит, что уже вскоре мы еще больше узнаем от самого Вэнса о его взглядах, но будущую политику США в случае прихода к власти республиканской администрации.