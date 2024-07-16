До 110 км в час повысили скоростной режим на «Обходе Хабаровска»

— С 15 июля, как было обещано, мы увеличиваем скорость движения на обходной дороге Хабаровска, стремясь сделать эту трассу еще более привлекательной. В соответствии с ПДД и категорией 1б, максимальная скорость теперь составит 110 км/ч. Это позволит жителям быстрее и комфортнее перемещаться между точками «А» и «Б», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Георгий Мазунин.
Повышение скорости должно сделать маршрут в обход города ещё удобнее и уменьшить нагрузку на городскую улично-дорожную сеть. Напоминаем, что с 15 мая на обходной дороге Хабаровска была введена бесконтактная оплата проезда с помощью транспондеров. С тех пор этой услугой воспользовались более 10 тысяч раз, из которых 70% приходится на большегрузные автомобили.
В рамках подготовки к увеличению допустимой скорости было проведено обследование дорожного покрытия на соответствие ГОСТу для автомагистралей и скоростных дорог. Также были установлены дорожные знаки и нанесена соответствующая разметка. После этих мероприятий состоялся комиссионный осмотр дороги с участием представителей Хабаровскуправтодора, управления ГИБДД по Хабаровскому краю и оператора трассы — ООО «Транстолл». В результате проверки было получено разрешение на повышение скорости.
За два года с момента открытия движения по трассе «Обход Хабаровска» проехало более 4,8 миллиона автомобилей. Ежедневно маршрут использует свыше 6300 автомобилей, а недавно мы наблюдаем до 8200 поездок в сутки. Практически каждый десятый автомобиль — это грузовой транспорт, ранее вынужденный проезжать через город из-за отсутствия альтернативных маршрутов. Мы надеемся, что повышение допустимой скорости приведет к еще большему увеличению числа автомобилистов. Сейчас дорога полностью соответствует статусу первой скоростной магистрали на Дальнем Востоке России, — отметил руководитель департамента корпоративных коммуникаций группы «ВИС», Сергей Козловский.
Напомним, что «Обход Хабаровска» — первый проект государственно-частного партнерства в транспортной сфере на Дальнем Востоке и крупнейший в Хабаровском крае. Проект был реализован с участием федерального и краевого бюджетов, а также средств инвестора. Движение по трассе открылось 15 июля 2022 года. Магистраль соединяет три федеральные трассы: «Уссури», «Амур» и «Восток». Основное полотно составляет 27,1 км, а общая длина созданной транспортной инфраструктуры — 52,8 км. Дорога включает пять развязок, 24 моста и путепровода. По условиям концессионного соглашения компания-оператор группы «ВИС» будет заниматься эксплуатацией автодороги до 2031 года. Сейчас рассматривается перспектива продления трассы до пункта пропуска через государственную границу с Китаем на острове Большой Уссурийский.