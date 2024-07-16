До 110 км в час повысили скоростной режим на «Обходе Хабаровска»

Напомним, что «Обход Хабаровска» — первый проект государственно-частного партнерства в транспортной сфере на Дальнем Востоке и крупнейший в Хабаровском крае. Проект был реализован с участием федерального и краевого бюджетов, а также средств инвестора. Движение по трассе открылось 15 июля 2022 года. Магистраль соединяет три федеральные трассы: «Уссури», «Амур» и «Восток». Основное полотно составляет 27,1 км, а общая длина созданной транспортной инфраструктуры — 52,8 км. Дорога включает пять развязок, 24 моста и путепровода. По условиям концессионного соглашения компания-оператор группы «ВИС» будет заниматься эксплуатацией автодороги до 2031 года. Сейчас рассматривается перспектива продления трассы до пункта пропуска через государственную границу с Китаем на острове Большой Уссурийский.