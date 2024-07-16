На предстоящей неделе во Владивостоке часть домов останется без холодной воды

Холодную воду в приморской столице отключат и на следующей неделе. 24 июля с 9:00 до 15:00 ХВС не будет на Баляева, 21, 23, 25, 27, 27а, Марченко, 40, а с 9:00 до 20:00 на Калинина, 229, 231, 244, 244а, 253, 255, Надибаидзе, 1, 4, 6, 6а, 8, 11, 16, 18, 20, 22, 24, Херсонской, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 19, 20. В Примводоканале также предупредили, что на время будет понижено давление холодной воды по следующим адресам: Бакинская, 2/4, Калинина, 257, 275, Надибаидзе, 26, 28, 30, 32, 34, Черемуховая, 2, 4, 4а, 6.