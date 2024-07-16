Новый госуниверситет открывают в Казахстане

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщается на сайте primeminister.kz.
Указывается, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением..
Правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество «Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати» и создать на его базе два вуза — Таразский университет имени М. Х. Дулати (ТарУ) и Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.
КазНУВХИТ будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В вузе будут внедрены новые образовательные программы — «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные системы водоснабжения», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».
Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов.
На 2024−2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат — 210, магистратура — 20, докторантура — 15).
Общий контингент составит 4000 обучающихся на весь цикл подготовки.