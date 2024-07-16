Новый госуниверситет открывают в Казахстане

Правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество «Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати» и создать на его базе два вуза — Таразский университет имени М. Х. Дулати (ТарУ) и Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.