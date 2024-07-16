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Новый госуниверситет открывают в Казахстане

В Таразе появится университет водного хозяйства и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: pixabay.com

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов, сообщается на сайте primeminister.kz.

Указывается, что ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением..

Правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество «Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати» и создать на его базе два вуза — Таразский университет имени М. Х. Дулати (ТарУ) и Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации (КазНУВХИ). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах.

КазНУВХИТ будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации. В вузе будут внедрены новые образовательные программы — «Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные системы водоснабжения», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».

Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов.

На 2024−2025 годы для КазНУВХИ выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат — 210, магистратура — 20, докторантура — 15).

Общий контингент составит 4000 обучающихся на весь цикл подготовки.

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