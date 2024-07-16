Сильные дожди и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 16 июля

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 27−29 тепла.
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, при грозе порывы 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
В Шымкенте переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 31−33 тепла.
Дождь, гроза, на западе, севере, в центре Акмолинской области сильный дождь, град, шквал. Ветер
юго-восточный, северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30, на северо-западе области 22 тепла. В Кокшетау облачно, дождь, гроза, утром и днем временами сильный дождь, град. Ветер северо-восточный 9−14, утром и днем при грозе порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 25−27 тепла.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области кратковременный дождь, гроза, днем в предгорных, горных районах области временами сильный дождь, град. Ветер западный, северо-западный 9−14, на севере, юге, в горных районах области порывы 18−23, временами 28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем 28−33, в горных районах области 18−23 тепла. В Конаеве переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9−14, временами порывы 18−23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
На юге, востоке, в центре, горных районах области Жетысу дождь, днем в горных районах области временами сильный дождь, гроза, днем град. Ветер юго-западный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 13, днем 28−33, в горных районах области 23 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 30−32 тепла.
На севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области дождь, в горных районах области сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере
области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный 8−13, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах
области 15, днем 30−35, в горных районах области 25 тепла. В Туркестане переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 тепла.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34 тепла. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
Днем на востоке Атырауской области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 9−14, днем на востоке области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−24 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 2−7, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 22−24 тепла, днем сильная жара 33−35 градусов.
Днем на севере Мангистауской области кратковременный дождь, гроза, на северо-востоке области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, востоке области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−25, днем 30−35 тепла, на юге области сильная жара 38 градусов. В Актау малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20−22, днем 30−32 тепла.
Ночью на севере, востоке Актюбинской области дождь, гроза, днем дождь, на севере, востоке области временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-восточный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 23−28, на западе, юге области 31 тепла. В Актобе переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 7−12, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 23−25 тепла.
Дождь, гроза, на востоке, юге Костанайской области сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-восточный 9−14, на севере, востоке, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Костанае облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 22−24 тепла.
Дождь, на западе, юге Северо-Казахстанской области сильный дождь. На западе, севере, юге области гроза, шквал, днем град. Ветер северо-восточный 9−14, на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 24−29, на западе области 21 тепла. В Петропавловске облачно, дождь, гроза, днем шквал, град. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 25−27 тепла.
На западе, юге Павлодарской области дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный 7−12, днем на западе, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−22, днем 29−34 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 31−33 тепла.
Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области дождь, гроза, на западе, востоке области временами сильный дождь, град, днем дождь, на западе, севере, востоке области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на западе, севере, юге области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 24, днем 24−29, на юге области 32 тепла. В Караганде переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17−19, днем 27−29 тепла.
Дождь, на севере, юге, в центре области Улытау сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, днем 20−25, на юге области 28 тепла. В Жезказгане переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер южный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 23−25 тепла.
Ночью на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, севере, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на востоке области 13, днем 28−33, на востоке области 24 тепла. В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30 тепла.
Ночью на западе, севере, юге области Абай дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, в центре области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на западе, юге, в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, днем 29−34, на западе области 26 тепла. В Семее переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 29−31 тепла.
На севере, востоке, в центре Кызылординской области дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем в центре области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−21, днем 27−32, на севере области 23 тепла. В Кызылорде переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 28−30 тепла.
Ночью на юго-востоке, в горных районах, днем на северо-востоке, юге, в горных районах Жамбылской области дождь, гроза, град, шквал, утром и днем в горных районах области сильный дождь. Ветер юго-западный 9−14, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20, порывы 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 15, днем 29−34, в горных районах области 26 тепла. В Таразе переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−20, днем 30−32 тепла.