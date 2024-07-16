Сильные дожди и грозы: погода в Казахстане на сегодня, 16 июля

На севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской области дождь, в горных районах области сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области гроза, шквал, на севере

области пыльная буря. Ветер западный, северо-западный 8−13, на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах

области 15, днем 30−35, в горных районах области 25 тепла. В Туркестане переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный 8−13, порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 19−21, днем 32−34 тепла.