«Второй урожай»: какие овощи и зелень не поздно посадить в июле

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В июле на дачных грядках, которые уже освободились из-под весенних посевов редиса и зелени, можно вновь посадить овощи и зелень. Это даст вам повторный витаминный урожай — или уже в конце лета, или в следующем году. Конечно, в средней полосе России огурцы и помидоры во второй половине лета уже не вырастить — не хватит времени на цветение и созревание. Но выбор из овощных культур и зелени, которые будут готовы к столу через месяц-полтора — вполне разнообразный.

СодержаниеКакие овощи и как сажать в июле в открытый грунт: инструкция и советы экспертовРедисМорковьГорохКакую зелень можно посадить в июле в открытый грунтКакую зелень посадить в июле с прицелом на следующий годКакие овощи можно сажать в июле в открытый грунт Фото: Виталий Аньков/ РИА НовостиРедис

После весенних посевов редиса дачники всегда делают перерыв, ведь с наступлением длинного светового дня в июне редис уходит «в дудку» — стрелкуется и начинает цвести, а корнеплод не завязывается. Но в июле день уже идет на убыль, и можно начинать повторные посевы.

Когда сажать

«Классическое» расписание сроков посева редиса «РГ» привел доцент кафедры овощеводства Тимирязевской академии Владимир Воробьев.

С 15 по 25 апреля. Это обычный срок весенних посевов — земля, как правило, уже оттаяла и достаточно прогрелась для непривередливого редиса. С 5 по 20 мая. Это самый поздний срок для посева весной. В этом случае еще можно успеть снять урожай до наступления летней жары и длинного светового дня.

В июле подходит срок посева для повторного урожая:

С 25 июля по 5 августа. В этот период можно сеять и ранние, и среднеспелые сорта редиса. С 25 августа по 1 сентября. Если прогноз на осень благоприятный (а сентябрь в последние годы, как правило, выдается теплым), можно успеть вырастить еще одну «волну» редиса.

И еще — в конце осени можно сеять редис, чтобы он вырос весной — «под зиму»:

С 25 октября по 5 ноября. Это как раз «подзимний» посев. По весне посадки убирают под парник и вскоре после схода снега получают самую раннюю редиску. Какие сорта лучше выбрать

«Есть нестрелкующиеся или плохо стрелкующиеся сорта редиса — им можно отдавать предпочтение и сеять их в течение всего лета, если погода подходящая (редис плохо переносит засуху)», — советует «РГ» агроном Лариса Шапошникова.

В июле имеет смысл сеять ранние и среднепоздние сорта редиса. Например:

«Моховский» и «Снежок» (с белыми плодами), «18 дней», «Спринтер», «Заря», «Империал» (с красными).Советы эксперта

«Мало кто знает, но молодая, не загрубевшая зелень редиса — не только съедобна, но и отлично подходит в качестве салатной. Есть сорта — например, редис “Моховский” — в описании к которым прямо указано, что свежие листья можно использовать для салата. Но, в принципе, годится ботва любых сортов. Главное, чтобы она не переросла, и, конечно, перед приготовлением нужно удалить все желтые, сухие и больные листья», — отмечает Владимир Воробьев.

Он предупредил, что в свежем виде зелень редиса может колоться (лист слегка шершавый, так как покрыт ворсинками), поэтому обычно ее добавляют в первые блюда. А если режут именно в салат или на окрошку, просто нужно ее покрошить помельче — и витаминная добавка готова.

Морковь Фото: istock

Июль — последний месяц, когда еще не поздно посеять морковь для осеннего урожая. Теплая погода помогает быстрым всходам, а это — обязательное условие, чтобы морковка успела налиться до заморозков.

Как сажать

Не помешает использовать несколько приемов, активизирующих всхожесть:

Замочите семена на пару часов в теплой воде, переложите на влажную салфетку, прикройте сверху, а еще через денек, когда семена набухнут — отправьте стратифицироваться на пять-семь дней в холодильник (при температуре около плюс 4 градусов).Более быстрый вариант — без стратификации. После посева (глубина около 2 см) пролейте посадки теплой (но не горячей) водой. «Укутайте» влажную почву плотным укрывным материалом, мешковиной или даже просто влажными газетами в несколько слоев для создания парникового эффекта. Это поможет почве остаться влажной (поливать можно и нужно прямо поверх укрытия) и не спечься в корку. Когда начнут проклевываться всходы — укрытие снимаем, а поливы продолжаем. Почва пересыхать не должна. Некоторые огородники практикуют такой лайфхак: смешивают при посеве семена редиса и моркови. Редис прорастает и поспевает быстрее морковки, и когда мы его вырываем, почва рыхлится без дополнительных усилий, а морковь не нуждается в прореживании. Как удобрять

Летний посев важно удобрять — это поможет корнеплодам быстрее созреть. Навоз и азотные удобрения не нужны. А вот калийные и фосфорные — самое то. Лучше всего проливать из лейки по подросшей ботве примерно раз в две недели.

Полезные советыЕсли все же всходы моркови оказались загущенными, и ее приходится прорывать — не выкидывайте зелень: в ней много витаминов и микроэлементов. Да, она имеет горьковатый привкус — но многим он нравится. К тому же у ботвы еще более сильный приятный «морковный» запах, чем у корнеплодов. Она идет и в салаты, и в горячие блюда — супы, тушеные овощи. Важно также соблюдать севооборот: менять культуры, выращиваемые на одной грядке друг после друга. Хорошие предшественники для корнеплодов — горох и фасоль, огурцы, лук, салаты. А вот после петрушки, укропа, пастернака морковь лучше не сажать. И еще один секрет: вовсе не обязательно убирать всю морковь до первого снега. Можно перед похолоданием укрыть грядку толстым слоем опавшей листвы, соломы, укрывным материалом, чтобы помешать промерзанию почвы, и постепенно выкапывать урожай. Такая «подснежная» морковка — самая сладкая. Какие сорта лучше выбрать

Для посадки в июле сорта выбираем ранние и среднеранние. Более поздние, со сроком вегетации более 100 дней, подрасти не успеют. Надо только помнить, что для длительного хранения морковь летнего посева не годится — съедать ее нужно сразу после выкапывания.

Сорта:

«Наполи F1», «Витаминная 6», «Шантане», «Тушон».Горох Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Сладкие зеленые стручки — одно из самых больших дачных удовольствий. Прелесть гороха еще и в том, что за сезон можно получить несколько урожаев.

Когда сажать

Сеять горох можно практически сразу после того, как растает снег и прогреется почва, так как всходы не боятся заморозков.

Если хватает места в огороде, подсевать горох можно каждые две недели — и есть зеленые стручки практически все лето.

Но жару растение не любит, и к июлю весенние посевы, как правило, желтеют и подсыхают. Поэтому если июль жаркий и сухой — делаем перерыв в посадках и сеем очередную партию уже в августе.

Какие сорта лучше выбрать

Выбираем не сильнорослые сорта (они позже начинают цвести и завязывать стручки), а кустовые — высотой до 60−65 см. Они скороспелые — есть молодой горох можно будет уже через 1,5 месяца после всходов.

Сорта:

«Альфа», «Амброзия», «Самый ранний», «Шесть недель».Как сажать

Чтобы всходы появились быстрее, накануне посадки можно замочить семена и высевать уже набухшими — в бороздки на глубину около трех см. Всходы появятся примерно через неделю.

Загущенные всходы можно прорывать — тем более что сейчас зелень гороха вошла в моду, его побегами украшают блюда в ресторанах. Но, в принципе, горох непривередлив, он нормально растет «в тесноте, да не в обиде». Есть даже такой прием — выращивание низкорослых сортов «щеткой», без опоры — растения сплетаются, опираясь друг на друга.

Другой вариант — в качестве опоры по периметру грядки и внутри понатыкать сухие ветки, оставшиеся после обрезки деревьев или чистки малинника.

Как удобрять и ухаживать

Главное условие хорошего урожая — полив. Вода особенно нужна и для прорастания семян, и во время цветения — чтобы завязывались стручки. Много удобрений гороху не нужно — как и все бобовые, он накапливает азот в почве. Но подкормки настоем древесной золы или фосфорно- калийными удобрениями — прямо по зелени — растению понравятся.

Чтобы растения плодоносили подольше, не давайте почве пересыхать и срывайте стручки в состоянии молочной спелости, не давайте им созревать на кусте.

Какую зелень можно посадить в июле в открытый грунтКресс-салат Фото: istock

Это чемпион среди салатов по скороспелости. Семена прорастают уже через четыре-пять дней после посева, а еще через семь дней молоденькие ростки уже можно вырывать на еду. Сеять можно густо — розетки у растения узкие, и, прореживая посевы, можно удлинить сбор салата с одной и той же грядки.

«Вкус у кресс-салата своеобразный — с остринкой и горчинкой, на любителя. Весной, по прохладе, он мягче, а с приходом жары в зелени накапливается больше остроты и горечи. Но это — на любителя. Я, например, выращиваю его в течение всего сезона», — объясняет Лариса Шапошникова.

Посев делают рядками, не заглубляя. Весной можно просто рассыпать по влажной земле. Летом лучше присыпать. И, конечно, обеспечить хороший полив при отсутствии дождей.

Сорта кресс-салата:

«Темп», «Забава», «Дукат», «Курлед».Горчица листовая

Листья горчицы на вкус — нечто среднее между кресс-салатом и редисом, с приятной остротой. Поэтому зелень хороша и в салатах, и в летних холодных супах — окрошке, свекольнике.

Горчицу можно выращивать в течение всего лета. Но надо учесть: на жаре листья быстро грубеют, растения выпускают цветочные стрелки. Как и другие капустные, в том числе кресс-салат, горчица сильно страдает от крестоцветной блошки.

Посев — рядками. Всходы должны появиться примерно через неделю, а еще через две уже можно выборочно выщипывать самые крупные листья и выдергивать растения из загущенных мест. «Сбор урожая можно растянуть до полутора месяцев, только не забывайте поливать», — рекомендует Лариса Шапошникова.

Кстати, есть не только зеленые сорта горчицы, но и с красными листьями — они содержат антоцианы (те самые, что содержатся в чернике, голубике, знаменитом крымском луке и считаются очень полезными для зрения).

Сорта листовой горчицы:

«Салатная», «Садко», «Ядреная», «Мустанг», «Бутербродная».Японская капуста мизуна

Мизуна — не самое распространенное растение в наших огородах. А зря. Хотя эту зелень и называют «капустой», по виду рассеченных листьев и островатому вкусу мизуна больше напоминает садовую (сарапетскую) горчицу. Но вкус у нее все же более мягкий по сравнению с островатой горчицей и кресс-салатом.

Мизуна очень скороспела — дружные всходы можно увидеть уже через три-пять дней после посева. Но розетка у нее пошире — если не обрывать листья, куст может вырасти и до 30, и до 40 см в ширину. Поэтому сеять мизуну лучше пореже, оставляя 8−10 сантиметров между растениями. Либо немного гуще, но регулярно прореживать.

Выбор сортов невелик:

«Мизуна красная», или «Мизуна ред», «Мизуна зеленая».Руккола Фото: istock

Любимая многими «итальянская» травка с характерным «средиземноморским» запахом и ореховым привкусом — основа любых летних салатов.

Руккола дает раскидистую розетку с сильно рассеченными листьями, которая в высоту и по диаметру может достигать 30 см. Собирать рукколу начинают, когда трава вырастает на 8−10 см.

Когда сеять:

Есть руккола однолетняя — ее можно сеять в течение всего лета. Есть также многолетняя разновидность — вкус тот же, но листья более мелкие и узкие. И вообще-то многолетняя «руккола» — это другое растение, двурядник тонколистный, или рокет-салат. Его лучше сеять как раз во второй половине июля, но с расчетом на урожай уже в следующем году.

Руккола всходит и растет быстро: после того, как семена взошли, срывать листья можно уже через три недели.

Сорта:

Сорта однолетней рукколы: «Летняя свежесть», «Сицилия», «Корсика», «Неаполитано».Сорта двурядника тонколистного: «Рокет», «Стрелы Купидона», «Пасьянс».Китайская капуста пак-чой

Пак-чой — тоже лишь набирает популярность у российских огородников. Растение неприхотливо в выращивании, а вкус и структура листьев у него совсем не такие, как у горчицы или мизуны.

У пак-чой крупные округлые листья, которые формируют рыхловатую розетку, снизу «собранную» в подобие кочана. Вкус близок к молодой капусте — освежающий, с приятными ореховыми нотами.

Пак-чой холодостоек, начинать его сеять можно ранней весной, но не поздно вырастить и во второй половине лета. Нормального размера и массы в 500−800 граммов кочаны при условии достатка влаги достигают через 1,5−2 месяца от появления всходов.

Основная масса сортов — традиционные зеленые, но можно поискать и разновидности с красноватыми листьями (содержащие антоцианы).

Сорта китайской капусты:

«Цунами», «Зеленый шторм», «Руби».Шпинат

Шпинат — любимец в английской и европейской кухне. Зелень используют и в свежем виде для салатов, и для начинки пирогов, и тушат в сливочном соусе.

Шпинат теплолюбив. Растения крупные, вырастают до полуметра высотой, поэтому их сеют, когда почва хорошо прогреется, на расстоянии 10 см друг от друга, между рядами выдерживают 20−30 см.

«Интересная деталь: шпинат — растение двудомное, мужские экземпляры раньше выбрасывают цветочную стрелку, у них более мелкий лист, у женских растений лист более крупный, широкие листья», — отмечает Лариса Шапошникова.

Срывать растения, прореживая посадки, можно уже через 20 дней после всходов. При появлении первых цветоносов зелень быстро грубеет, поэтому шпинат можно быстро убрать, отправить листья в морозильник, а на освободившемся месте посеять что-нибудь еще.

Сорта шпината:

«Матадор», «Кураж», «Здоровяк».Какую зелень посадить с прицелом на следующий год Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Также сейчас уже пришла пора подумать о зеленом урожае следующего сезона, рекомендуют специалисты. Уже в июле можно посеять многолетнюю зелень: растения успеют разрастись до холодов. И дадут хороший урожай следующей весной.

Щавель

Щавель отрастает вскоре после схода снега — его молодые листочки хорошо добавлять в первые свежие салаты с парниковым огурцом и молодой редиской. Любители здорового питания добавляют их в смузи — коктейли из зелени, включающие и некоторые дикоросы (например, молодую сныть). Но самое традиционное блюдо у россиян — зеленые щи.

Щавелю лучше отвести постоянную грядку — на одном месте он может расти несколько лет.

Для этого семена сеют рядками, всходы прореживают, оставляя между растениями в ряду 15 см. Летом растение выбрасывает «дудки» — цветочные стрелки, их лучше выламывать в самом начале, не давая кустам ослабляться.

Еще одно достоинство щавеля — он неплохо растет в полутени.

Сорта щавеля:

«Чемпион», «Широколистный», «Бельвильский».Лук

Многолетние луки очень разнообразны, и главное их достоинство — отрастают очень рано. Первое перо — нежное и сочное. Но когда лук выбрасывает цветочную стрелку — зелень грубеет.

Лук-батун

Еще наши бабушки выращивали лук-батун, у него крупные полые перья со слабоострым вкусом длиной до полуметра и даже выше. Кусты быстро разрастаются, уже на следующий год после посева растения превращаются в разветвленные розетки со множеством стеблей.

Сорта лука-батуна:

«Семилетка», «Нежность», «Апрельский», «Кладенец».Шнитт-лук

Этот вкусный и красивый лук с мелкими, тонкими перышками отрастает ранней весной, и до цветения куст можно «подстригать» почти до основания — лук отрастает снова. Шнитт-лук не такой острый, как батун. Высота пера — до 40−50 см. Если не давать ему зацветать, собирать островатую зелень можно в течение всего лета.

Крупные кустики легко делить — так размножать шнитт-лук (как и все остальные многолетние луки) быстрее и проще, чем через посев.

Сорта шнитт-лука:

«Витаминный сноп», «Домашний», «Медонос».Бораго, или огуречная трава Фото: istock

Огуречная трава также идет в рост ранней весной, и листья взошедших розеток часто используют в весенних салатах и окрошке — их вкус и аромат напоминает огурцы. Листья у бораго опушены, но на вкусе это не сказывается.

Растет огуречная трава быстро — вымахивает в большие разветвленные кусты высотой до полуметра и выше с крупными морщинистыми листьями. Их можно выборочно продолжать снимать, пока растение не зацветет.

Цветет бораго красиво: образуя кисти нежных голубых цветочков, которые, кстати, тоже пригодны в пищу. Ими можно украсить салат или яичницу, а еще — засахарить и оформлять десерты. Цветы являются замечательным медоносом, привлекают в сад насекомых-опылителей.

Посеять бораго можно и осенью, и под зиму. В саду оно часто распространяется благодаря самосеву.

Сорта бораго: