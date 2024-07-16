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Синоптики вновь заявили о дожде в Челябинской области

Во вторник, 16 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 74% 755 мм рт. ст. +27°

Во вторник, 16 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов, на юге — до +18. Ветер северный, северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +23 до +25 градусов. Ветер северный, северо-восточный 4−9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 13.

День Ангела сегодня, 16 июля, у Александра, Анатолия, Василия, Иоанна, Константина, Марка, Никодима и Филиппа.

Между прочим, 16 июля 2024 года отмечают Маков день. Согласно народным приметам, сегодня стоит отказаться отобщения с родственниками, иначе можно с ними поссориться.