Синоптики вновь заявили о дожде в Челябинской области

Во вторник, 16 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов, на юге — до +18. Ветер северный, северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.